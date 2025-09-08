SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nexus Conservative Forex
Enrique Enguix

Nexus Conservative Forex

Enrique Enguix
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
18 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.00%)
En iyi işlem:
3.10 EUR
En kötü işlem:
-1.89 EUR
Brüt kâr:
6.41 EUR (863 pips)
Brüt zarar:
-2.83 EUR (263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (5.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5.32 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
34.72%
Maks. mevduat yükü:
33.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
4 (20.00%)
Satış işlemleri:
16 (80.00%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
0.18 EUR
Ortalama kâr:
0.36 EUR
Ortalama zarar:
-1.42 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1.89 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 EUR
Maksimum:
1.92 EUR (0.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.38% (1.92 EUR)
Varlığa göre:
3.20% (16.08 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 9
AUDUSD 7
GBPUSD 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 180
AUDUSD 100
GBPUSD 320
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.10 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.22 × 1328
FXOpen-MT5
0.33 × 3
VantageFXInternational-Live
0.38 × 8
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.70 × 128
PrimeCodex-MT5
0.95 × 373
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
AdmiralMarkets-Live
2.82 × 215
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.73 × 207
FBS-Real
5.81 × 16
7 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This signal it’s simply my way of monitoring my favorite Nexus sets in live trading. You’ll see what I see: when they perform, when they struggle, and what adjustments I make when market conditions change.

No perfect curves — just clear limits on exposure and risk control. A transparent log designed to observe, learn, and make decisions based on real data.


İnceleme yok
2025.09.25 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.08 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nexus Conservative Forex
Ayda 999 USD
1%
0
0
USD
504
EUR
3
100%
20
90%
35%
2.26
0.18
EUR
3%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.