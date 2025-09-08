SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Nexus Conservative Forex
Enrique Enguix

Nexus Conservative Forex

Enrique Enguix
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
18 (90.00%)
Loss Trade:
2 (10.00%)
Best Trade:
3.10 EUR
Worst Trade:
-1.89 EUR
Profitto lordo:
6.41 EUR (863 pips)
Perdita lorda:
-2.83 EUR (263 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (5.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5.32 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
34.72%
Massimo carico di deposito:
33.92%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
4 (20.00%)
Short Trade:
16 (80.00%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
0.36 EUR
Perdita media:
-1.42 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-1.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1.89 EUR (1)
Crescita mensile:
0.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 EUR
Massimale:
1.92 EUR (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (1.92 EUR)
Per equità:
3.20% (16.08 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 9
AUDUSD 7
GBPUSD 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 180
AUDUSD 100
GBPUSD 320
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.10 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.89 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.22 × 1328
FXOpen-MT5
0.33 × 3
VantageFXInternational-Live
0.38 × 8
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.70 × 128
PrimeCodex-MT5
0.95 × 373
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
AdmiralMarkets-Live
2.82 × 215
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.73 × 207
FBS-Real
5.81 × 16
7 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This signal it’s simply my way of monitoring my favorite Nexus sets in live trading. You’ll see what I see: when they perform, when they struggle, and what adjustments I make when market conditions change.

No perfect curves — just clear limits on exposure and risk control. A transparent log designed to observe, learn, and make decisions based on real data.


Non ci sono recensioni
2025.09.25 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.08 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nexus Conservative Forex
999USD al mese
1%
0
0
USD
504
EUR
3
100%
20
90%
35%
2.26
0.18
EUR
3%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.