- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
18 (90.00%)
Loss Trade:
2 (10.00%)
Best Trade:
3.10 EUR
Worst Trade:
-1.89 EUR
Profitto lordo:
6.41 EUR (863 pips)
Perdita lorda:
-2.83 EUR (263 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (5.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5.32 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
34.72%
Massimo carico di deposito:
33.92%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
4 (20.00%)
Short Trade:
16 (80.00%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
0.36 EUR
Perdita media:
-1.42 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-1.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1.89 EUR (1)
Crescita mensile:
0.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 EUR
Massimale:
1.92 EUR (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (1.92 EUR)
Per equità:
3.20% (16.08 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|180
|AUDUSD
|100
|GBPUSD
|320
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.10 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.89 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1328
|
FXOpen-MT5
|0.33 × 3
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 8
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.70 × 128
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 373
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|2.82 × 215
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 3
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
|
FBS-Real
|5.81 × 16
This signal it’s simply my way of monitoring my favorite Nexus sets in live trading. You’ll see what I see: when they perform, when they struggle, and what adjustments I make when market conditions change.
No perfect curves — just clear limits on exposure and risk control. A transparent log designed to observe, learn, and make decisions based on real data.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1%
0
0
USD
USD
504
EUR
EUR
3
100%
20
90%
35%
2.26
0.18
EUR
EUR
3%
1:200