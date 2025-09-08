SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Nexus Conservative Forex
Enrique Enguix

Nexus Conservative Forex

Enrique Enguix
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19
Bénéfice trades:
17 (89.47%)
Perte trades:
2 (10.53%)
Meilleure transaction:
3.10 EUR
Pire transaction:
-1.89 EUR
Bénéfice brut:
6.29 EUR (846 pips)
Perte brute:
-2.80 EUR (263 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (5.32 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
5.32 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
37.90%
Charge de dépôt maximale:
33.92%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.82
Longs trades:
4 (21.05%)
Courts trades:
15 (78.95%)
Facteur de profit:
2.25
Rendement attendu:
0.18 EUR
Bénéfice moyen:
0.37 EUR
Perte moyenne:
-1.40 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.89 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1.89 EUR (1)
Croissance mensuelle:
0.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.01 EUR
Maximal:
1.92 EUR (0.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.38% (1.92 EUR)
Par fonds propres:
3.20% (16.08 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 8
AUDUSD 7
GBPUSD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 163
AUDUSD 100
GBPUSD 320
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.10 EUR
Pire transaction: -2 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5.32 EUR
Perte consécutive maximale: -1.89 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.22 × 1328
FXOpen-MT5
0.33 × 3
VantageFXInternational-Live
0.38 × 8
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.70 × 128
PrimeCodex-MT5
0.95 × 373
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
AdmiralMarkets-Live
2.82 × 215
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.73 × 207
FBS-Real
5.81 × 16
7 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This signal it’s simply my way of monitoring my favorite Nexus sets in live trading. You’ll see what I see: when they perform, when they struggle, and what adjustments I make when market conditions change.

No perfect curves — just clear limits on exposure and risk control. A transparent log designed to observe, learn, and make decisions based on real data.


Aucun avis
2025.09.25 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.08 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Nexus Conservative Forex
999 USD par mois
1%
0
0
USD
503
EUR
3
100%
19
89%
38%
2.24
0.18
EUR
3%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.