Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 3 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 3 TurnkeyFX-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live05 0.00 × 1 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge09 0.00 × 6 ICMarkets-Live19 0.08 × 13 EGlobalTrade-Classic3 0.10 × 20 TickmillUK-Live03 0.13 × 8 ICMarkets-Live02 0.17 × 6 ICMarkets-Live08 0.17 × 6 Pepperstone-Edge07 0.20 × 15 ICMarkets-Live16 0.22 × 116 EGlobal-Cent4 0.24 × 71 Pepperstone-04 0.29 × 14 TitanFX-01 0.32 × 22 Pepperstone-Edge05 0.33 × 350 XMUK-Real 17 0.35 × 66 ICMarkets-Live06 0.38 × 16 ICMarkets-Live03 0.39 × 166 ICMarketsSC-Live16 0.41 × 58 ICMarketsSC-Live08 0.42 × 142 ICMarkets-Live09 0.43 × 23 ICMarkets-Live12 0.50 × 8 137 daha fazla...