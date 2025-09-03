- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
39 (79.59%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (20.41%)
En iyi işlem:
27.68 USD
En kötü işlem:
-8.73 USD
Brüt kâr:
168.36 USD (13 763 pips)
Brüt zarar:
-39.61 USD (3 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (39.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.48 USD (4)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.93
Alış işlemleri:
19 (38.78%)
Satış işlemleri:
30 (61.22%)
Kâr faktörü:
4.25
Beklenen getiri:
2.63 USD
Ortalama kâr:
4.32 USD
Ortalama zarar:
-3.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.58 USD (3)
Aylık büyüme:
1.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.58 USD (0.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.18% (18.58 USD)
Varlığa göre:
1.77% (177.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|USDJPY
|8
|EURJPY
|7
|AUDCAD
|7
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|EURCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|28
|USDJPY
|28
|EURJPY
|23
|AUDCAD
|22
|AUDUSD
|15
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|3.3K
|EURJPY
|2.1K
|AUDCAD
|539
|AUDUSD
|910
|NZDCAD
|651
|EURCHF
|387
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.68 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +39.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live19
|0.08 × 13
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.10 × 20
|
TickmillUK-Live03
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live02
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.20 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.22 × 116
|
EGlobal-Cent4
|0.24 × 71
|
Pepperstone-04
|0.29 × 14
|
TitanFX-01
|0.32 × 22
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 350
|
XMUK-Real 17
|0.35 × 66
|
ICMarkets-Live06
|0.38 × 16
|
ICMarkets-Live03
|0.39 × 166
|
ICMarketsSC-Live16
|0.41 × 58
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 142
|
ICMarkets-Live09
|0.43 × 23
|
ICMarkets-Live12
|0.50 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
49
79%
100%
4.25
2.63
USD
USD
2%
1:500