Trade:
49
Profit Trade:
39 (79.59%)
Loss Trade:
10 (20.41%)
Best Trade:
27.68 USD
Worst Trade:
-8.73 USD
Profitto lordo:
168.36 USD (13 763 pips)
Perdita lorda:
-39.61 USD (3 825 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (39.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.48 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.51%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.93
Long Trade:
19 (38.78%)
Short Trade:
30 (61.22%)
Fattore di profitto:
4.25
Profitto previsto:
2.63 USD
Profitto medio:
4.32 USD
Perdita media:
-3.96 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.58 USD (3)
Crescita mensile:
1.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.58 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.18% (18.58 USD)
Per equità:
1.77% (177.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|USDJPY
|8
|EURJPY
|7
|AUDCAD
|7
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|EURCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|28
|USDJPY
|28
|EURJPY
|23
|AUDCAD
|22
|AUDUSD
|15
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|3.3K
|EURJPY
|2.1K
|AUDCAD
|539
|AUDUSD
|910
|NZDCAD
|651
|EURCHF
|387
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Best Trade: +27.68 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.25 USD
Massima perdita consecutiva: -18.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live19
|0.08 × 13
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.10 × 20
|
TickmillUK-Live03
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live02
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.20 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.22 × 116
|
EGlobal-Cent4
|0.24 × 71
|
Pepperstone-04
|0.29 × 14
|
TitanFX-01
|0.32 × 22
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 350
|
XMUK-Real 17
|0.35 × 66
|
ICMarkets-Live06
|0.38 × 16
|
ICMarkets-Live03
|0.39 × 166
|
ICMarketsSC-Live16
|0.41 × 58
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 142
|
ICMarkets-Live09
|0.43 × 23
|
ICMarkets-Live12
|0.50 × 8
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
49
79%
100%
4.25
2.63
USD
USD
2%
1:500