Md Faizul Haque

Tap

Md Faizul Haque
0 inceleme
Güvenilirlik
131 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 338%
FBS-Real-13
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
102 (59.64%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (40.35%)
En iyi işlem:
1 630.19 USD
En kötü işlem:
-31.19 USD
Brüt kâr:
8 276.91 USD (45 779 pips)
Brüt zarar:
-1 091.18 USD (22 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (110.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 924.80 USD (11)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
10.32%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
15.27
Alış işlemleri:
115 (67.25%)
Satış işlemleri:
56 (32.75%)
Kâr faktörü:
7.59
Beklenen getiri:
42.02 USD
Ortalama kâr:
81.15 USD
Ortalama zarar:
-15.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-256.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.37 USD (14)
Aylık büyüme:
40.99%
Yıllık tahmin:
497.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
228.33 USD
Maksimum:
470.66 USD (37.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.89% (470.66 USD)
Varlığa göre:
34.31% (1 777.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 17
EURAUD 16
GBPUSD 15
EURUSD 10
GBPJPY 10
USDCAD 9
EURCHF 8
GBPAUD 8
AUDCAD 6
USDCHF 5
EURCAD 4
GBPCAD 4
NZDJPY 4
AUDUSD 4
AUDNZD 4
AUDCHF 4
CADCHF 4
USDJPY 3
NZDUSD 3
GBPNZD 3
NZDCAD 3
NZDCHF 3
EURJPY 3
EURNZD 3
GBPCHF 3
AUDJPY 3
CADJPY 3
EURGBP 3
CHFJPY 3
XAUUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 7K
EURAUD 318
GBPUSD 37
EURUSD 44
GBPJPY 32
USDCAD 82
EURCHF 110
GBPAUD -11
AUDCAD -36
USDCHF -53
EURCAD 22
GBPCAD -37
NZDJPY 16
AUDUSD -65
AUDNZD 9
AUDCHF -29
CADCHF 28
USDJPY 31
NZDUSD -60
GBPNZD -27
NZDCAD -38
NZDCHF -62
EURJPY -26
EURNZD 21
GBPCHF -63
AUDJPY 17
CADJPY 20
EURGBP -23
CHFJPY 25
XAUUSD -71
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
EURAUD 6.3K
GBPUSD 5.7K
EURUSD 2.3K
GBPJPY 2.7K
USDCAD 2.3K
EURCHF 1.9K
GBPAUD 2.7K
AUDCAD -592
USDCHF -288
EURCAD 859
GBPCAD -743
NZDJPY 744
AUDUSD -1.8K
AUDNZD 668
AUDCHF -602
CADCHF 113
USDJPY 2.3K
NZDUSD -1.4K
GBPNZD -245
NZDCAD -879
NZDCHF -959
EURJPY 602
EURNZD 1.4K
GBPCHF -1.2K
AUDJPY 355
CADJPY 722
EURGBP 188
CHFJPY 1.6K
XAUUSD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 630.19 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +110.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -256.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
DooPrime-Live 4
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.05 × 21
ICMarketsSC-Live25
0.06 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.09 × 11
ICMarketsSC-Live23
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live05
0.23 × 283
Monex-Server3
0.25 × 4
Tickmill-Live02
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 24
Tickmill-Live09
0.40 × 10
Coinexx-Demo
0.44 × 45
FBS-Real-8
0.50 × 2
Exness-Real7
0.83 × 35
Exness-Real18
0.94 × 47
Tickmill-Live04
0.97 × 29
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.03 09:21
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.16 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.07 04:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
