Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 38 0.00 × 1 VantageInternational-Live 20 0.00 × 3 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 5 DooPrime-Live 4 0.00 × 10 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 ThreeTrader-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 9 0.00 × 5 RoboForex-ECN-2 0.00 × 2 FBS-Real-12 0.00 × 1 FBS-Real-2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.05 × 21 ICMarketsSC-Live25 0.06 × 36 ICMarketsSC-Live15 0.09 × 11 ICMarketsSC-Live23 0.13 × 16 ICMarketsSC-Live05 0.23 × 283 Monex-Server3 0.25 × 4 Tickmill-Live02 0.30 × 10 ICMarketsSC-Live33 0.33 × 24 Tickmill-Live09 0.40 × 10 Coinexx-Demo 0.44 × 45 FBS-Real-8 0.50 × 2 Exness-Real7 0.83 × 35 Exness-Real18 0.94 × 47 Tickmill-Live04 0.97 × 29 33 daha fazla...