- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
102 (59.64%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (40.35%)
En iyi işlem:
1 630.19 USD
En kötü işlem:
-31.19 USD
Brüt kâr:
8 276.91 USD (45 779 pips)
Brüt zarar:
-1 091.18 USD (22 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (110.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 924.80 USD (11)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
10.32%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
15.27
Alış işlemleri:
115 (67.25%)
Satış işlemleri:
56 (32.75%)
Kâr faktörü:
7.59
Beklenen getiri:
42.02 USD
Ortalama kâr:
81.15 USD
Ortalama zarar:
-15.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-256.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.37 USD (14)
Aylık büyüme:
40.99%
Yıllık tahmin:
497.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
228.33 USD
Maksimum:
470.66 USD (37.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.89% (470.66 USD)
Varlığa göre:
34.31% (1 777.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|17
|EURAUD
|16
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|10
|GBPJPY
|10
|USDCAD
|9
|EURCHF
|8
|GBPAUD
|8
|AUDCAD
|6
|USDCHF
|5
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|4
|NZDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDCHF
|4
|CADCHF
|4
|USDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|GBPNZD
|3
|NZDCAD
|3
|NZDCHF
|3
|EURJPY
|3
|EURNZD
|3
|GBPCHF
|3
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|3
|EURGBP
|3
|CHFJPY
|3
|XAUUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|7K
|EURAUD
|318
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|44
|GBPJPY
|32
|USDCAD
|82
|EURCHF
|110
|GBPAUD
|-11
|AUDCAD
|-36
|USDCHF
|-53
|EURCAD
|22
|GBPCAD
|-37
|NZDJPY
|16
|AUDUSD
|-65
|AUDNZD
|9
|AUDCHF
|-29
|CADCHF
|28
|USDJPY
|31
|NZDUSD
|-60
|GBPNZD
|-27
|NZDCAD
|-38
|NZDCHF
|-62
|EURJPY
|-26
|EURNZD
|21
|GBPCHF
|-63
|AUDJPY
|17
|CADJPY
|20
|EURGBP
|-23
|CHFJPY
|25
|XAUUSD
|-71
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|EURAUD
|6.3K
|GBPUSD
|5.7K
|EURUSD
|2.3K
|GBPJPY
|2.7K
|USDCAD
|2.3K
|EURCHF
|1.9K
|GBPAUD
|2.7K
|AUDCAD
|-592
|USDCHF
|-288
|EURCAD
|859
|GBPCAD
|-743
|NZDJPY
|744
|AUDUSD
|-1.8K
|AUDNZD
|668
|AUDCHF
|-602
|CADCHF
|113
|USDJPY
|2.3K
|NZDUSD
|-1.4K
|GBPNZD
|-245
|NZDCAD
|-879
|NZDCHF
|-959
|EURJPY
|602
|EURNZD
|1.4K
|GBPCHF
|-1.2K
|AUDJPY
|355
|CADJPY
|722
|EURGBP
|188
|CHFJPY
|1.6K
|XAUUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 630.19 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +110.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -256.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.05 × 21
|
ICMarketsSC-Live25
|0.06 × 36
|
ICMarketsSC-Live15
|0.09 × 11
|
ICMarketsSC-Live23
|0.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live05
|0.23 × 283
|
Monex-Server3
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 24
|
Tickmill-Live09
|0.40 × 10
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 45
|
FBS-Real-8
|0.50 × 2
|
Exness-Real7
|0.83 × 35
|
Exness-Real18
|0.94 × 47
|
Tickmill-Live04
|0.97 × 29
İnceleme yok