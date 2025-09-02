SignauxSections
Md Faizul Haque

Tap

Md Faizul Haque
0 avis
Fiabilité
131 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 338%
FBS-Real-13
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
102 (59.64%)
Perte trades:
69 (40.35%)
Meilleure transaction:
1 630.19 USD
Pire transaction:
-31.19 USD
Bénéfice brut:
8 276.91 USD (45 779 pips)
Perte brute:
-1 091.18 USD (22 326 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (110.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 924.80 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
10.32%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
15.27
Longs trades:
115 (67.25%)
Courts trades:
56 (32.75%)
Facteur de profit:
7.59
Rendement attendu:
42.02 USD
Bénéfice moyen:
81.15 USD
Perte moyenne:
-15.81 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-256.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-256.37 USD (14)
Croissance mensuelle:
40.99%
Prévision annuelle:
497.32%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
228.33 USD
Maximal:
470.66 USD (37.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.89% (470.66 USD)
Par fonds propres:
34.31% (1 777.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 17
EURAUD 16
GBPUSD 15
EURUSD 10
GBPJPY 10
USDCAD 9
EURCHF 8
GBPAUD 8
AUDCAD 6
USDCHF 5
EURCAD 4
GBPCAD 4
NZDJPY 4
AUDUSD 4
AUDNZD 4
AUDCHF 4
CADCHF 4
USDJPY 3
NZDUSD 3
GBPNZD 3
NZDCAD 3
NZDCHF 3
EURJPY 3
EURNZD 3
GBPCHF 3
AUDJPY 3
CADJPY 3
EURGBP 3
CHFJPY 3
XAUUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 7K
EURAUD 318
GBPUSD 37
EURUSD 44
GBPJPY 32
USDCAD 82
EURCHF 110
GBPAUD -11
AUDCAD -36
USDCHF -53
EURCAD 22
GBPCAD -37
NZDJPY 16
AUDUSD -65
AUDNZD 9
AUDCHF -29
CADCHF 28
USDJPY 31
NZDUSD -60
GBPNZD -27
NZDCAD -38
NZDCHF -62
EURJPY -26
EURNZD 21
GBPCHF -63
AUDJPY 17
CADJPY 20
EURGBP -23
CHFJPY 25
XAUUSD -71
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
EURAUD 6.3K
GBPUSD 5.7K
EURUSD 2.3K
GBPJPY 2.7K
USDCAD 2.3K
EURCHF 1.9K
GBPAUD 2.7K
AUDCAD -592
USDCHF -288
EURCAD 859
GBPCAD -743
NZDJPY 744
AUDUSD -1.8K
AUDNZD 668
AUDCHF -602
CADCHF 113
USDJPY 2.3K
NZDUSD -1.4K
GBPNZD -245
NZDCAD -879
NZDCHF -959
EURJPY 602
EURNZD 1.4K
GBPCHF -1.2K
AUDJPY 355
CADJPY 722
EURGBP 188
CHFJPY 1.6K
XAUUSD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 630.19 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +110.66 USD
Perte consécutive maximale: -256.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
DooPrime-Live 4
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.05 × 21
ICMarketsSC-Live25
0.06 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.09 × 11
ICMarketsSC-Live23
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live05
0.23 × 283
Monex-Server3
0.25 × 4
Tickmill-Live02
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 24
Tickmill-Live09
0.40 × 10
Coinexx-Demo
0.44 × 45
FBS-Real-8
0.50 × 2
Exness-Real7
0.83 × 35
Exness-Real18
0.94 × 47
Tickmill-Live04
0.97 × 29
33 plus...
Aucun avis
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.03 09:21
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.16 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.07 04:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
