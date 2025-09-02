SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tap
Md Faizul Haque

Tap

Md Faizul Haque
0 recensioni
Affidabilità
131 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 338%
FBS-Real-13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
102 (59.64%)
Loss Trade:
69 (40.35%)
Best Trade:
1 630.19 USD
Worst Trade:
-31.19 USD
Profitto lordo:
8 276.91 USD (45 779 pips)
Perdita lorda:
-1 091.18 USD (22 326 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (110.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 924.80 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
10.32%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
15.27
Long Trade:
115 (67.25%)
Short Trade:
56 (32.75%)
Fattore di profitto:
7.59
Profitto previsto:
42.02 USD
Profitto medio:
81.15 USD
Perdita media:
-15.81 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-256.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-256.37 USD (14)
Crescita mensile:
40.99%
Previsione annuale:
497.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
228.33 USD
Massimale:
470.66 USD (37.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.89% (470.66 USD)
Per equità:
34.31% (1 777.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 17
EURAUD 16
GBPUSD 15
EURUSD 10
GBPJPY 10
USDCAD 9
EURCHF 8
GBPAUD 8
AUDCAD 6
USDCHF 5
EURCAD 4
GBPCAD 4
NZDJPY 4
AUDUSD 4
AUDNZD 4
AUDCHF 4
CADCHF 4
USDJPY 3
NZDUSD 3
GBPNZD 3
NZDCAD 3
NZDCHF 3
EURJPY 3
EURNZD 3
GBPCHF 3
AUDJPY 3
CADJPY 3
EURGBP 3
CHFJPY 3
XAUUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 7K
EURAUD 318
GBPUSD 37
EURUSD 44
GBPJPY 32
USDCAD 82
EURCHF 110
GBPAUD -11
AUDCAD -36
USDCHF -53
EURCAD 22
GBPCAD -37
NZDJPY 16
AUDUSD -65
AUDNZD 9
AUDCHF -29
CADCHF 28
USDJPY 31
NZDUSD -60
GBPNZD -27
NZDCAD -38
NZDCHF -62
EURJPY -26
EURNZD 21
GBPCHF -63
AUDJPY 17
CADJPY 20
EURGBP -23
CHFJPY 25
XAUUSD -71
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
EURAUD 6.3K
GBPUSD 5.7K
EURUSD 2.3K
GBPJPY 2.7K
USDCAD 2.3K
EURCHF 1.9K
GBPAUD 2.7K
AUDCAD -592
USDCHF -288
EURCAD 859
GBPCAD -743
NZDJPY 744
AUDUSD -1.8K
AUDNZD 668
AUDCHF -602
CADCHF 113
USDJPY 2.3K
NZDUSD -1.4K
GBPNZD -245
NZDCAD -879
NZDCHF -959
EURJPY 602
EURNZD 1.4K
GBPCHF -1.2K
AUDJPY 355
CADJPY 722
EURGBP 188
CHFJPY 1.6K
XAUUSD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 630.19 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +110.66 USD
Massima perdita consecutiva: -256.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
DooPrime-Live 4
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.05 × 21
ICMarketsSC-Live25
0.06 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.09 × 11
ICMarketsSC-Live23
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live05
0.23 × 283
Monex-Server3
0.25 × 4
Tickmill-Live02
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 24
Tickmill-Live09
0.40 × 10
Coinexx-Demo
0.44 × 45
FBS-Real-8
0.50 × 2
Exness-Real7
0.83 × 35
Exness-Real18
0.94 × 47
Tickmill-Live04
0.97 × 29
33 più
Non ci sono recensioni
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.03 09:21
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.16 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.07 04:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
