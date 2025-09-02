- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
17 (77.27%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (22.73%)
En iyi işlem:
186.12 USD
En kötü işlem:
-19.80 USD
Brüt kâr:
346.90 USD (6 115 pips)
Brüt zarar:
-71.34 USD (3 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (72.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.36 USD (4)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
13.92
Alış işlemleri:
15 (68.18%)
Satış işlemleri:
7 (31.82%)
Kâr faktörü:
4.86
Beklenen getiri:
12.53 USD
Ortalama kâr:
20.41 USD
Ortalama zarar:
-14.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-19.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.80 USD (1)
Aylık büyüme:
7.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.48 USD
Maksimum:
19.80 USD (0.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.71% (18.10 USD)
Varlığa göre:
5.29% (148.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|276
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +186.12 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +72.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
- The AWFX Medium Risk strategy is a grid martingle strategy that deploys medium risk per trade and seeks to capture market reversals uniquely in the AUDUSD currency pair.
- With this strategy, you are at peace at every moment and nothing to worry about the medium risk and it's quite profitable.
- Expect about 4% to 7% returns per month.
- It's very important to ensure that your minimum account balance for the strategy is 1500 EUR/USD/GBP. What ever might be the case, just ensure that you try and maintain that minimum balance as lond as you follow this signal.
- It will be great if you combine this signal with the low risk signal AWFX Low Risk that generates half the profit but gaurantees liquidity 24/7.
- For financial year 2024, the two strategies combined generated a net 70% return. We currently offer the two strategies combines as a Forex Mutual fund on our Alpha Wolf Goals app and currently have $500k USD invested in the Mutaul fund.
- I am willing to refund your full capital in case the combined strategy blows your account. Just hit me up @ timah@alphawolfgoals.com with proof and I'll fully refund, no argurements.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
10
100%
22
77%
100%
4.86
12.53
USD
USD
5%
1:200