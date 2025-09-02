- Croissance
Trades:
22
Bénéfice trades:
17 (77.27%)
Perte trades:
5 (22.73%)
Meilleure transaction:
186.12 USD
Pire transaction:
-19.80 USD
Bénéfice brut:
346.90 USD (6 115 pips)
Perte brute:
-71.34 USD (3 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (72.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
197.36 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.20%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
13.92
Longs trades:
15 (68.18%)
Courts trades:
7 (31.82%)
Facteur de profit:
4.86
Rendement attendu:
12.53 USD
Bénéfice moyen:
20.41 USD
Perte moyenne:
-14.27 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-19.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.80 USD (1)
Croissance mensuelle:
9.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.48 USD
Maximal:
19.80 USD (0.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.71% (18.10 USD)
Par fonds propres:
5.29% (148.26 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|276
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
YaMarkets-REAL
|2.98 × 41
|
GBEbrokers-Live
|4.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|4.00 × 1
- La stratégie AWFX Medium Risk est une stratégie de grid martingale qui déploie un risque moyen par transaction et cherche à capturer les retournements de marché de manière unique sur la paire de devises AUDUSD.
- Avec cette stratégie, vous êtes tranquille à tout moment et n’avez rien à craindre du risque moyen, car elle reste assez rentable.
- Attendez-vous à un rendement d’environ 4 % à 7 % par mois.
- Il est très important de veiller à ce que le solde minimum de votre compte pour cette stratégie soit de 1 500 EUR/USD/GBP. Quoi qu’il en soit, assurez-vous de maintenir ce solde minimum tant que vous suivez ce signal.
- Il serait idéal de combiner ce signal avec le signal à faible risque, AWFX Low Risk, qui génère la moitié du profit mais garantit une liquidité 24h/24 et 7j/7.
- Pour l’exercice financier 2024, les deux stratégies combinées ont généré un rendement net de 70 %. Nous proposons actuellement ces deux stratégies combinées sous forme de fonds commun de placement Forex sur notre application Alpha Wolf Goals, avec un investissement total de 500 000 USD dans le fonds.
- Je suis disposé à rembourser intégralement votre capital au cas où la stratégie combinée ferait exploser votre compte. Il vous suffit de me contacter à timah@alphawolfgoals.com avec une preuve, et je vous rembourserai intégralement, sans discussion.
Aucun avis
