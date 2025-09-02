SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AWFX Medium Risk
Timah Nanji Chimbo

AWFX Medium Risk

Timah Nanji Chimbo
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
Exness-Real20
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
22
Bénéfice trades:
17 (77.27%)
Perte trades:
5 (22.73%)
Meilleure transaction:
186.12 USD
Pire transaction:
-19.80 USD
Bénéfice brut:
346.90 USD (6 115 pips)
Perte brute:
-71.34 USD (3 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (72.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
197.36 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.20%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
13.92
Longs trades:
15 (68.18%)
Courts trades:
7 (31.82%)
Facteur de profit:
4.86
Rendement attendu:
12.53 USD
Bénéfice moyen:
20.41 USD
Perte moyenne:
-14.27 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-19.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.80 USD (1)
Croissance mensuelle:
9.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.48 USD
Maximal:
19.80 USD (0.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.71% (18.10 USD)
Par fonds propres:
5.29% (148.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 276
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 2.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +186.12 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +72.08 USD
Perte consécutive maximale: -19.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
YaMarkets-REAL
2.98 × 41
GBEbrokers-Live
4.00 × 1
Pepperstone-Edge08
4.00 × 1
  • La stratégie AWFX Medium Risk est une stratégie de grid martingale qui déploie un risque moyen par transaction et cherche à capturer les retournements de marché de manière unique sur la paire de devises AUDUSD.
  • Avec cette stratégie, vous êtes tranquille à tout moment et n’avez rien à craindre du risque moyen, car elle reste assez rentable.
  • Attendez-vous à un rendement d’environ 4 % à 7 % par mois.
  • Il est très important de veiller à ce que le solde minimum de votre compte pour cette stratégie soit de 1 500 EUR/USD/GBP. Quoi qu’il en soit, assurez-vous de maintenir ce solde minimum tant que vous suivez ce signal.
  • Il serait idéal de combiner ce signal avec le signal à faible risque, AWFX Low Risk, qui génère la moitié du profit mais garantit une liquidité 24h/24 et 7j/7.
  • Pour l’exercice financier 2024, les deux stratégies combinées ont généré un rendement net de 70 %. Nous proposons actuellement ces deux stratégies combinées sous forme de fonds commun de placement Forex sur notre application Alpha Wolf Goals, avec un investissement total de 500 000 USD dans le fonds.
  • Je suis disposé à rembourser intégralement votre capital au cas où la stratégie combinée ferait exploser votre compte. Il vous suffit de me contacter à timah@alphawolfgoals.com avec une preuve, et je vous rembourserai intégralement, sans discussion.


Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 22:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 20:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 19:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
