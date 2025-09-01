SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BOMOS PAMM 2
Lucas Esteves Gumier Xavier

BOMOS PAMM 2

Lucas Esteves Gumier Xavier
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
BrokerMercoSul-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
137 (77.84%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (22.16%)
En iyi işlem:
1 111.11 USD
En kötü işlem:
-836.65 USD
Brüt kâr:
5 444.24 USD (211 781 pips)
Brüt zarar:
-4 124.89 USD (706 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (1 092.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 111.11 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
72 (40.91%)
Satış işlemleri:
104 (59.09%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
7.50 USD
Ortalama kâr:
39.74 USD
Ortalama zarar:
-105.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-134.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-836.65 USD (1)
Aylık büyüme:
0.94%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
133.77 USD
Maksimum:
1 084.71 USD (2.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.04% (899.78 USD)
Varlığa göre:
2.47% (3 146.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 63
DJ30 58
USTEC 50
US500 3
EURUSD 1
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 835
DJ30 391
USTEC 66
US500 17
EURUSD 0
USDCHF 10
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.7K
DJ30 -366K
USTEC -138K
US500 370
EURUSD -8
USDCHF 102
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 111.11 USD
En kötü işlem: -837 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 092.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -134.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BrokerMercoSul-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.09 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 22:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 00:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BOMOS PAMM 2
Ayda 1000 USD
1%
0
0
USD
128K
USD
7
44%
176
77%
100%
1.31
7.50
USD
9%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.