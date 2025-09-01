SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BOMOS PAMM 2
Lucas Esteves Gumier Xavier

BOMOS PAMM 2

Lucas Esteves Gumier Xavier
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 1%
BrokerMercoSul-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
137 (77.84%)
Loss Trade:
39 (22.16%)
Best Trade:
1 111.11 USD
Worst Trade:
-836.65 USD
Profitto lordo:
5 444.24 USD (211 781 pips)
Perdita lorda:
-4 124.89 USD (706 334 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (1 092.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 111.11 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.74%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.22
Long Trade:
72 (40.91%)
Short Trade:
104 (59.09%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
7.50 USD
Profitto medio:
39.74 USD
Perdita media:
-105.77 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-134.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-836.65 USD (1)
Crescita mensile:
0.94%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
133.77 USD
Massimale:
1 084.71 USD (2.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.04% (899.78 USD)
Per equità:
2.47% (3 146.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 63
DJ30 58
USTEC 50
US500 3
EURUSD 1
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 835
DJ30 391
USTEC 66
US500 17
EURUSD 0
USDCHF 10
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.7K
DJ30 -366K
USTEC -138K
US500 370
EURUSD -8
USDCHF 102
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 111.11 USD
Worst Trade: -837 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 092.01 USD
Massima perdita consecutiva: -134.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BrokerMercoSul-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.09 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 22:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 00:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
