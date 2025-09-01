SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BOMOS PAMM 2
Lucas Esteves Gumier Xavier

BOMOS PAMM 2

Lucas Esteves Gumier Xavier
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
BrokerMercoSul-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
174
Bénéfice trades:
136 (78.16%)
Perte trades:
38 (21.84%)
Meilleure transaction:
1 111.11 USD
Pire transaction:
-836.65 USD
Bénéfice brut:
5 435.74 USD (211 612 pips)
Perte brute:
-3 985.54 USD (703 548 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (1 092.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 111.11 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.74%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.34
Longs trades:
72 (41.38%)
Courts trades:
102 (58.62%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
8.33 USD
Bénéfice moyen:
39.97 USD
Perte moyenne:
-104.88 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-134.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-836.65 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.94%
Algo trading:
45%
Prélèvement par solde:
Absolu:
133.77 USD
Maximal:
1 084.71 USD (2.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.04% (899.78 USD)
Par fonds propres:
2.47% (3 146.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 63
DJ30 56
USTEC 50
US500 3
EURUSD 1
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 835
DJ30 522
USTEC 66
US500 17
EURUSD 0
USDCHF 10
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 8.7K
DJ30 -364K
USTEC -138K
US500 370
EURUSD -8
USDCHF 102
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 111.11 USD
Pire transaction: -837 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 092.01 USD
Perte consécutive maximale: -134.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BrokerMercoSul-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.09 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 22:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 00:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.