SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SruputKopi
Ike Ananda Fata

SruputKopi

Ike Ananda Fata
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
FBS-Real-10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
126 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (12.50%)
En iyi işlem:
253.00 USD
En kötü işlem:
-891.66 USD
Brüt kâr:
5 968.74 USD (108 522 pips)
Brüt zarar:
-2 112.76 USD (19 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (980.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
980.97 USD (32)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
21.04%
Maks. mevduat yükü:
140.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.47
Alış işlemleri:
142 (98.61%)
Satış işlemleri:
2 (1.39%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
26.78 USD
Ortalama kâr:
47.37 USD
Ortalama zarar:
-117.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 562.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 562.84 USD (3)
Aylık büyüme:
73.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
382.32 USD
Maksimum:
1 562.84 USD (49.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.08% (1 562.84 USD)
Varlığa göre:
74.77% (328.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 143
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.9K
EURUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 89K
EURUSD -15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +253.00 USD
En kötü işlem: -892 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +980.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 562.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
Tickmill-Live02
0.00 × 6
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
133 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
mung njajal wae, apik opo elek
İnceleme yok
2025.11.10 08:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.18 01:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.06 03:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 15:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 04:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 04:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 03:18
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 14:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SruputKopi
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
4K
USD
10
99%
144
87%
21%
2.82
26.78
USD
78%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.