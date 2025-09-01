- Büyüme
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
126 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (12.50%)
En iyi işlem:
253.00 USD
En kötü işlem:
-891.66 USD
Brüt kâr:
5 968.74 USD (108 522 pips)
Brüt zarar:
-2 112.76 USD (19 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (980.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
980.97 USD (32)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
21.04%
Maks. mevduat yükü:
140.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.47
Alış işlemleri:
142 (98.61%)
Satış işlemleri:
2 (1.39%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
26.78 USD
Ortalama kâr:
47.37 USD
Ortalama zarar:
-117.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 562.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 562.84 USD (3)
Aylık büyüme:
73.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
382.32 USD
Maksimum:
1 562.84 USD (49.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.08% (1 562.84 USD)
Varlığa göre:
74.77% (328.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.9K
|EURUSD
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|89K
|EURUSD
|-15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +253.00 USD
En kötü işlem: -892 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +980.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 562.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
mung njajal wae, apik opo elek
