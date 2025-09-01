- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
126 (87.50%)
Loss Trade:
18 (12.50%)
Best Trade:
253.00 USD
Worst Trade:
-891.66 USD
Profitto lordo:
5 968.74 USD (108 522 pips)
Perdita lorda:
-2 112.76 USD (19 351 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (980.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
980.97 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
21.04%
Massimo carico di deposito:
140.33%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.47
Long Trade:
142 (98.61%)
Short Trade:
2 (1.39%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
26.78 USD
Profitto medio:
47.37 USD
Perdita media:
-117.38 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 562.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 562.84 USD (3)
Crescita mensile:
73.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
382.32 USD
Massimale:
1 562.84 USD (49.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.08% (1 562.84 USD)
Per equità:
74.77% (328.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.9K
|EURUSD
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|89K
|EURUSD
|-15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +253.00 USD
Worst Trade: -892 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +980.97 USD
Massima perdita consecutiva: -1 562.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
mung njajal wae, apik opo elek
