Ike Ananda Fata

SruputKopi

Ike Ananda Fata
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
126 (87.50%)
Loss Trade:
18 (12.50%)
Best Trade:
253.00 USD
Worst Trade:
-891.66 USD
Profitto lordo:
5 968.74 USD (108 522 pips)
Perdita lorda:
-2 112.76 USD (19 351 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (980.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
980.97 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
21.04%
Massimo carico di deposito:
140.33%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.47
Long Trade:
142 (98.61%)
Short Trade:
2 (1.39%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
26.78 USD
Profitto medio:
47.37 USD
Perdita media:
-117.38 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 562.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 562.84 USD (3)
Crescita mensile:
73.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
382.32 USD
Massimale:
1 562.84 USD (49.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.08% (1 562.84 USD)
Per equità:
74.77% (328.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 143
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.9K
EURUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 89K
EURUSD -15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +253.00 USD
Worst Trade: -892 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +980.97 USD
Massima perdita consecutiva: -1 562.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

mung njajal wae, apik opo elek
Non ci sono recensioni
2025.11.10 08:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.18 01:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.06 03:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 15:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 04:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 04:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 03:18
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 14:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
