Ike Ananda Fata

SruputKopi

Ike Ananda Fata
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
144
Bénéfice trades:
126 (87.50%)
Perte trades:
18 (12.50%)
Meilleure transaction:
253.00 USD
Pire transaction:
-891.66 USD
Bénéfice brut:
5 968.74 USD (108 522 pips)
Perte brute:
-2 112.76 USD (19 351 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (980.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
980.97 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
21.04%
Charge de dépôt maximale:
140.33%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.47
Longs trades:
142 (98.61%)
Courts trades:
2 (1.39%)
Facteur de profit:
2.83
Rendement attendu:
26.78 USD
Bénéfice moyen:
47.37 USD
Perte moyenne:
-117.38 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 562.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 562.84 USD (3)
Croissance mensuelle:
73.30%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
382.32 USD
Maximal:
1 562.84 USD (49.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.08% (1 562.84 USD)
Par fonds propres:
74.77% (328.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 143
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.9K
EURUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 89K
EURUSD -15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +253.00 USD
Pire transaction: -892 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +980.97 USD
Perte consécutive maximale: -1 562.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
Tickmill-Live02
0.00 × 6
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
133 plus...
mung njajal wae, apik opo elek
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SruputKopi
30 USD par mois
8%
0
0
USD
4K
USD
10
99%
144
87%
21%
2.82
26.78
USD
78%
1:500
Copier

