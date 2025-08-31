- Büyüme
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
18 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (70.00%)
En iyi işlem:
3.83 USD
En kötü işlem:
-10.46 USD
Brüt kâr:
21.38 USD (2 908 pips)
Brüt zarar:
-150.27 USD (17 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (5.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.84 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
55.15%
Maks. mevduat yükü:
131.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
28 (46.67%)
Satış işlemleri:
32 (53.33%)
Kâr faktörü:
0.14
Beklenen getiri:
-2.15 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
-3.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-147.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-147.00 USD (30)
Aylık büyüme:
-8.72%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
130.11 USD
Maksimum:
147.00 USD (125.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.11% (145.57 USD)
Varlığa göre:
81.64% (93.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|58
|USDCHF
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-130
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-15K
|USDCHF
|95
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.83 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +5.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -147.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.39 × 46
|
Tickmill-Live
|0.93 × 718
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 2
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|2.10 × 97
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.34 × 1742
|
BlackBullMarkets-Live
|2.40 × 86
|
Exness-MT5Real8
|2.69 × 35
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.88 × 445
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
OctaFX-Real2
|3.53 × 58
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|4.74 × 27
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
