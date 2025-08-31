Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real 0.00 × 2 ICMarketsEU-MT5-2 0.39 × 46 Tickmill-Live 0.93 × 718 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 TradeMaxGlobal-Live 1.80 × 5 StriforLtd-Live 2.00 × 1 TitanFX-MT5-01 2.00 × 2 itexsys-Platform 2.04 × 24 ICMarketsSC-MT5 2.10 × 97 ICMarketsSC-MT5-2 2.34 × 1742 BlackBullMarkets-Live 2.40 × 86 Exness-MT5Real8 2.69 × 35 FPMarkets-Live 2.75 × 83 ICMarketsSC-MT5-4 2.88 × 445 PlexyTrade-Server01 3.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 3.22 × 268 OctaFX-Real2 3.53 × 58 Darwinex-Live 4.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 4.50 × 2 RoboForex-ECN 4.74 × 27 GOMarketsMU-Live 4.79 × 19 XM.COM-MT5 5.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 5.00 × 2 ICTrading-MT5-4 5.11 × 9 XMTrading-MT5 3 5.25 × 12 29 daha fazla...