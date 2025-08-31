SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TEST 1
Didier Defourny

TEST 1

Didier Defourny
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
18 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (70.00%)
En iyi işlem:
3.83 USD
En kötü işlem:
-10.46 USD
Brüt kâr:
21.38 USD (2 908 pips)
Brüt zarar:
-150.27 USD (17 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (5.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.84 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
55.15%
Maks. mevduat yükü:
131.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
28 (46.67%)
Satış işlemleri:
32 (53.33%)
Kâr faktörü:
0.14
Beklenen getiri:
-2.15 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
-3.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-147.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-147.00 USD (30)
Aylık büyüme:
-8.72%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
130.11 USD
Maksimum:
147.00 USD (125.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.11% (145.57 USD)
Varlığa göre:
81.64% (93.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 58
USDCHF 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -130
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -15K
USDCHF 95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.83 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +5.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -147.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 46
Tickmill-Live
0.93 × 718
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
StriforLtd-Live
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.00 × 2
itexsys-Platform
2.04 × 24
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 97
ICMarketsSC-MT5-2
2.34 × 1742
BlackBullMarkets-Live
2.40 × 86
Exness-MT5Real8
2.69 × 35
FPMarkets-Live
2.75 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
2.88 × 445
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
OctaFX-Real2
3.53 × 58
Darwinex-Live
4.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
4.50 × 2
RoboForex-ECN
4.74 × 27
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.25 × 12
29 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 09:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 02:11
Share of trading days is too low
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 01:11
Share of trading days is too low
2025.09.02 01:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 00:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 00:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 00:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 00:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
