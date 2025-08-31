- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
18 (30.00%)
Loss Trade:
42 (70.00%)
Best Trade:
3.83 USD
Worst Trade:
-10.46 USD
Profitto lordo:
21.38 USD (2 908 pips)
Perdita lorda:
-150.27 USD (17 904 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
55.15%
Massimo carico di deposito:
131.64%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
28 (46.67%)
Short Trade:
32 (53.33%)
Fattore di profitto:
0.14
Profitto previsto:
-2.15 USD
Profitto medio:
1.19 USD
Perdita media:
-3.58 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-147.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-147.00 USD (30)
Crescita mensile:
-8.72%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
130.11 USD
Massimale:
147.00 USD (125.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.11% (145.57 USD)
Per equità:
81.64% (93.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|58
|USDCHF
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-130
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-15K
|USDCHF
|95
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.83 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +5.41 USD
Massima perdita consecutiva: -147.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.39 × 46
|
Tickmill-Live
|0.93 × 718
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 2
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|2.10 × 97
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.34 × 1742
|
BlackBullMarkets-Live
|2.40 × 86
|
Exness-MT5Real8
|2.69 × 35
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.88 × 445
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
OctaFX-Real2
|3.53 × 58
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|4.74 × 27
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
