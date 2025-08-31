SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TEST 1
Didier Defourny

TEST 1

Didier Defourny
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -9%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
17 (28.81%)
Perte trades:
42 (71.19%)
Meilleure transaction:
3.83 USD
Pire transaction:
-10.46 USD
Bénéfice brut:
20.79 USD (2 862 pips)
Perte brute:
-150.27 USD (17 904 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (5.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.84 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
54.13%
Charge de dépôt maximale:
131.64%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.88
Longs trades:
28 (47.46%)
Courts trades:
31 (52.54%)
Facteur de profit:
0.14
Rendement attendu:
-2.19 USD
Bénéfice moyen:
1.22 USD
Perte moyenne:
-3.58 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-147.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-147.00 USD (30)
Croissance mensuelle:
-8.81%
Algo trading:
42%
Prélèvement par solde:
Absolu:
130.11 USD
Maximal:
147.00 USD (125.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.11% (145.57 USD)
Par fonds propres:
81.64% (93.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 58
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -130
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -15K
USDCHF 49
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.83 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +5.41 USD
Perte consécutive maximale: -147.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 46
Tickmill-Live
0.93 × 718
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
StriforLtd-Live
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.00 × 2
itexsys-Platform
2.04 × 24
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 97
ICMarketsSC-MT5-2
2.34 × 1742
BlackBullMarkets-Live
2.40 × 86
Exness-MT5Real8
2.69 × 35
FPMarkets-Live
2.75 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
2.88 × 445
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
OctaFX-Real2
3.53 × 58
Darwinex-Live
4.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
4.50 × 2
RoboForex-ECN
4.74 × 27
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.25 × 12
29 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 09:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 02:11
Share of trading days is too low
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 01:11
Share of trading days is too low
2025.09.02 01:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 00:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 00:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 00:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 00:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TEST 1
1000 USD par mois
-9%
0
0
USD
570
USD
4
42%
59
28%
54%
0.13
-2.19
USD
82%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.