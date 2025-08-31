SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DEWI EA RTP idr exness
Aris Al Ansori

DEWI EA RTP idr exness

Aris Al Ansori
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 31 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
Exness-Real29
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
114 (61.95%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (38.04%)
En iyi işlem:
229 673.86 IDR
En kötü işlem:
-189 657.50 IDR
Brüt kâr:
14 073 113.84 IDR (851 379 pips)
Brüt zarar:
-11 581 148.79 IDR (698 417 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (2 095 769.93 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
2 095 769.93 IDR (15)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
29.55%
Maks. mevduat yükü:
96.82%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.71
Alış işlemleri:
51 (27.72%)
Satış işlemleri:
133 (72.28%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
13 543.29 IDR
Ortalama kâr:
123 448.37 IDR
Ortalama zarar:
-165 444.98 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-2 403 693.32 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 403 693.32 IDR (14)
Aylık büyüme:
-20.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
337 160.94 IDR
Maksimum:
3 490 853.85 IDR (28.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.43% (3 490 853.85 IDR)
Varlığa göre:
34.10% (477 129.04 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 251
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 153K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +229 673.86 IDR
En kötü işlem: -189 658 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +2 095 769.93 IDR
Maksimum ardışık zarar: -2 403 693.32 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.26 × 114
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

🚀 EA RTP 2025 VIP – Profit Ganas, Risk Aman!


🔥 Siap nikmatin profit tanpa ribet?

Signal ini dibuat khusus buat yang mau cuan konsisten tiap bulan tanpa harus pusing analisa chart seharian.


📊 Kenapa pilih signal ini?

Growth sudah terbukti ✅ (cek grafik MQL5 langsung)

Drawdown rendah → modal tetap aman 💰


Strategi auto + manual filter biar trading lebih tajam 🎯


Fokus pair cuan: XAUUSD (GOLD)

💡 Target cuan:

👉 15–30% per bulan (realistis + stabil)

👉 Minim risiko, tanpa overtrade


📌 Jangan tunggu grafik makin tinggi → makin banyak yang ikut, harga makin naik.

Copy sekarang, nikmatin profit bareng tim RTP 🚀💹.

İnceleme yok
2025.09.30 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 05:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 05:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 04:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 04:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 00:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 21:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 20:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 20:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DEWI EA RTP idr exness
Ayda 31 USD
-21%
0
0
USD
1.8M
IDR
5
100%
184
61%
30%
1.21
13 543.29
IDR
85%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.