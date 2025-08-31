SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DEWI EA RTP idr exness
Aris Al Ansori

DEWI EA RTP idr exness

Aris Al Ansori
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
Exness-Real29
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
184
Profit Trade:
114 (61.95%)
Loss Trade:
70 (38.04%)
Best Trade:
229 673.86 IDR
Worst Trade:
-189 657.50 IDR
Profitto lordo:
14 073 113.84 IDR (851 379 pips)
Perdita lorda:
-11 581 148.79 IDR (698 417 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (2 095 769.93 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
2 095 769.93 IDR (15)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
29.55%
Massimo carico di deposito:
96.82%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
51 (27.72%)
Short Trade:
133 (72.28%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
13 543.29 IDR
Profitto medio:
123 448.37 IDR
Perdita media:
-165 444.98 IDR
Massime perdite consecutive:
14 (-2 403 693.32 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-2 403 693.32 IDR (14)
Crescita mensile:
-20.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
337 160.94 IDR
Massimale:
3 490 853.85 IDR (28.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.43% (3 490 853.85 IDR)
Per equità:
34.10% (477 129.04 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 251
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 153K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +229 673.86 IDR
Worst Trade: -189 658 IDR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +2 095 769.93 IDR
Massima perdita consecutiva: -2 403 693.32 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.26 × 114
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

🚀 EA RTP 2025 VIP – Profit Ganas, Risk Aman!


🔥 Siap nikmatin profit tanpa ribet?

Signal ini dibuat khusus buat yang mau cuan konsisten tiap bulan tanpa harus pusing analisa chart seharian.


📊 Kenapa pilih signal ini?

Growth sudah terbukti ✅ (cek grafik MQL5 langsung)

Drawdown rendah → modal tetap aman 💰


Strategi auto + manual filter biar trading lebih tajam 🎯


Fokus pair cuan: XAUUSD (GOLD)

💡 Target cuan:

👉 15–30% per bulan (realistis + stabil)

👉 Minim risiko, tanpa overtrade


📌 Jangan tunggu grafik makin tinggi → makin banyak yang ikut, harga makin naik.

Copy sekarang, nikmatin profit bareng tim RTP 🚀💹.

Non ci sono recensioni
2025.09.30 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 05:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 05:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 04:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 04:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 00:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 21:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 20:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 20:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DEWI EA RTP idr exness
31USD al mese
-21%
0
0
USD
1.8M
IDR
5
100%
184
61%
30%
1.21
13 543.29
IDR
85%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.