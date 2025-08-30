- Büyüme
İşlemler:
2 980
Kârla kapanan işlemler:
2 104 (70.60%)
Zararla kapanan işlemler:
876 (29.40%)
En iyi işlem:
17.79 USD
En kötü işlem:
-23.40 USD
Brüt kâr:
1 759.05 USD (1 099 662 pips)
Brüt zarar:
-1 583.72 USD (889 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (38.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.32 USD (24)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
83.31%
Maks. mevduat yükü:
63.23%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.53
Alış işlemleri:
1 944 (65.23%)
Satış işlemleri:
1 036 (34.77%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
-1.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-115.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.93 USD (36)
Aylık büyüme:
-9.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.61 USD
Maksimum:
329.27 USD (13.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.13% (329.96 USD)
Varlığa göre:
13.22% (244.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|338
|USDCHF
|272
|EURUSD
|197
|GBPUSD
|197
|AUDUSD
|178
|USDJPY
|165
|USDCAD
|154
|NZDCHF
|122
|GBPCHF
|95
|EURGBP
|88
|USTEC
|78
|CADCHF
|76
|INTC
|76
|EURNZD
|75
|AUDNZD
|74
|US500
|72
|EURCHF
|70
|AUDCHF
|64
|GBPNZD
|60
|CHFJPY
|54
|NZDJPY
|45
|NZDCAD
|41
|AUDJPY
|38
|XLV
|34
|US30
|31
|GBPJPY
|28
|DE40
|27
|GBPCAD
|26
|GBPAUD
|24
|EURAUD
|22
|CADJPY
|22
|EURJPY
|17
|AUDCAD
|13
|NVDA
|10
|EURCAD
|10
|UNH
|9
|PLTR
|8
|AVGO
|7
|LLY
|7
|XLF
|7
|ORCL
|6
|AMZN
|6
|AMD
|6
|USDSGD
|6
|DXY
|4
|XLI
|4
|RBLX
|2
|MS
|2
|WFC
|2
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|JPM
|1
|C
|1
|NZDSGD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|32
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|75
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|45
|USDCAD
|-21
|NZDCHF
|-65
|GBPCHF
|9
|EURGBP
|5
|USTEC
|-16
|CADCHF
|0
|INTC
|60
|EURNZD
|-5
|AUDNZD
|-46
|US500
|-19
|EURCHF
|7
|AUDCHF
|-2
|GBPNZD
|4
|CHFJPY
|-8
|NZDJPY
|21
|NZDCAD
|-10
|AUDJPY
|17
|XLV
|14
|US30
|7
|GBPJPY
|24
|DE40
|10
|GBPCAD
|19
|GBPAUD
|7
|EURAUD
|-11
|CADJPY
|11
|EURJPY
|7
|AUDCAD
|3
|NVDA
|2
|EURCAD
|3
|UNH
|12
|PLTR
|-14
|AVGO
|1
|LLY
|4
|XLF
|1
|ORCL
|-1
|AMZN
|0
|AMD
|-6
|USDSGD
|3
|DXY
|-3
|XLI
|1
|RBLX
|2
|MS
|1
|WFC
|0
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|JPM
|-7
|C
|-4
|NZDSGD
|-3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|3.9K
|USDCHF
|3.9K
|EURUSD
|-204
|GBPUSD
|8.7K
|AUDUSD
|1.8K
|USDJPY
|7.9K
|USDCAD
|-1.4K
|NZDCHF
|-3.4K
|GBPCHF
|1.2K
|EURGBP
|757
|USTEC
|-255K
|CADCHF
|606
|INTC
|3.2K
|EURNZD
|-144
|AUDNZD
|-7K
|US500
|-15K
|EURCHF
|881
|AUDCHF
|156
|GBPNZD
|1.3K
|CHFJPY
|-775
|NZDJPY
|3.4K
|NZDCAD
|-1.1K
|AUDJPY
|2.8K
|XLV
|1.1K
|US30
|89K
|GBPJPY
|3.8K
|DE40
|92K
|GBPCAD
|2.8K
|GBPAUD
|1.2K
|EURAUD
|-1.6K
|CADJPY
|1.8K
|EURJPY
|1.2K
|AUDCAD
|521
|NVDA
|158
|EURCAD
|492
|UNH
|1.2K
|PLTR
|-1.4K
|AVGO
|113
|LLY
|354
|XLF
|56
|ORCL
|-101
|AMZN
|9
|AMD
|-644
|USDSGD
|434
|DXY
|-268
|XLI
|66
|RBLX
|158
|MS
|73
|WFC
|49
|BTCUSD
|10K
|XAUUSD
|153
|JPM
|-681
|C
|-442
|NZDSGD
|-348
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.79 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 36
Maksimum ardışık kâr: +38.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -115.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
TickmillEU-Live
|0.07 × 30
RannForex-Server
|0.18 × 11
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
Darwinex-Live
|0.50 × 165
VTMarkets-Live
|0.54 × 385
AronGroups-Server
|0.57 × 7
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
OxSecurities-Live
|0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 188
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
itexsys-Platform
|1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
StriforSVG-Live
|1.32 × 60
Trading financial markets since 2006 (Forex, Indices, Commodities, Stocks & Options).
Specialist in correlation trading, VWAP setups & confluence zones.
18+ years live screen time with disciplined risk management.
Blend of intraday scalps & selective swing trades.
Focus on steady, sustainable growth – not hype, only professional execution.
Strong background in macro analysis & cross-asset flows.
Mentor & founder of Turtle Academy – building disciplined traders.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
8
0%
2 980
70%
83%
1.11
0.06
USD
USD
17%
1:50