Sabtain Ali Raza

The Turtle Academy

Sabtain Ali Raza
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Tickmill-Live
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 980
Profit Trade:
2 104 (70.60%)
Loss Trade:
876 (29.40%)
Best Trade:
17.79 USD
Worst Trade:
-23.40 USD
Profitto lordo:
1 759.05 USD (1 099 662 pips)
Perdita lorda:
-1 583.72 USD (889 334 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (38.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.32 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
83.31%
Massimo carico di deposito:
63.23%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.53
Long Trade:
1 944 (65.23%)
Short Trade:
1 036 (34.77%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-1.81 USD
Massime perdite consecutive:
53 (-115.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.93 USD (36)
Crescita mensile:
-9.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.61 USD
Massimale:
329.27 USD (13.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.13% (329.96 USD)
Per equità:
13.22% (244.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 338
USDCHF 272
EURUSD 197
GBPUSD 197
AUDUSD 178
USDJPY 165
USDCAD 154
NZDCHF 122
GBPCHF 95
EURGBP 88
USTEC 78
CADCHF 76
INTC 76
EURNZD 75
AUDNZD 74
US500 72
EURCHF 70
AUDCHF 64
GBPNZD 60
CHFJPY 54
NZDJPY 45
NZDCAD 41
AUDJPY 38
XLV 34
US30 31
GBPJPY 28
DE40 27
GBPCAD 26
GBPAUD 24
EURAUD 22
CADJPY 22
EURJPY 17
AUDCAD 13
NVDA 10
EURCAD 10
UNH 9
PLTR 8
AVGO 7
LLY 7
XLF 7
ORCL 6
AMZN 6
AMD 6
USDSGD 6
DXY 4
XLI 4
RBLX 2
MS 2
WFC 2
BTCUSD 1
XAUUSD 1
JPM 1
C 1
NZDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 9
USDCHF 32
EURUSD 2
GBPUSD 75
AUDUSD 8
USDJPY 45
USDCAD -21
NZDCHF -65
GBPCHF 9
EURGBP 5
USTEC -16
CADCHF 0
INTC 60
EURNZD -5
AUDNZD -46
US500 -19
EURCHF 7
AUDCHF -2
GBPNZD 4
CHFJPY -8
NZDJPY 21
NZDCAD -10
AUDJPY 17
XLV 14
US30 7
GBPJPY 24
DE40 10
GBPCAD 19
GBPAUD 7
EURAUD -11
CADJPY 11
EURJPY 7
AUDCAD 3
NVDA 2
EURCAD 3
UNH 12
PLTR -14
AVGO 1
LLY 4
XLF 1
ORCL -1
AMZN 0
AMD -6
USDSGD 3
DXY -3
XLI 1
RBLX 2
MS 1
WFC 0
BTCUSD 1
XAUUSD 1
JPM -7
C -4
NZDSGD -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 3.9K
USDCHF 3.9K
EURUSD -204
GBPUSD 8.7K
AUDUSD 1.8K
USDJPY 7.9K
USDCAD -1.4K
NZDCHF -3.4K
GBPCHF 1.2K
EURGBP 757
USTEC -255K
CADCHF 606
INTC 3.2K
EURNZD -144
AUDNZD -7K
US500 -15K
EURCHF 881
AUDCHF 156
GBPNZD 1.3K
CHFJPY -775
NZDJPY 3.4K
NZDCAD -1.1K
AUDJPY 2.8K
XLV 1.1K
US30 89K
GBPJPY 3.8K
DE40 92K
GBPCAD 2.8K
GBPAUD 1.2K
EURAUD -1.6K
CADJPY 1.8K
EURJPY 1.2K
AUDCAD 521
NVDA 158
EURCAD 492
UNH 1.2K
PLTR -1.4K
AVGO 113
LLY 354
XLF 56
ORCL -101
AMZN 9
AMD -644
USDSGD 434
DXY -268
XLI 66
RBLX 158
MS 73
WFC 49
BTCUSD 10K
XAUUSD 153
JPM -681
C -442
NZDSGD -348
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.79 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 36
Massimo profitto consecutivo: +38.42 USD
Massima perdita consecutiva: -115.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 30
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
VTMarkets-Live
0.54 × 385
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
itexsys-Platform
1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 più
Trading financial markets since 2006 (Forex, Indices, Commodities, Stocks & Options).

Specialist in correlation trading, VWAP setups & confluence zones.

18+ years live screen time with disciplined risk management.

Blend of intraday scalps & selective swing trades.

Focus on steady, sustainable growth – not hype, only professional execution.

Strong background in macro analysis & cross-asset flows.

Mentor & founder of Turtle Academy – building disciplined traders.
2025.09.25 12:35
No swaps are charged
2025.09.25 12:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.15 04:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 12:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:75
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.30 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.30 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
