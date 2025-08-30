SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / The Turtle Academy
Sabtain Ali Raza

The Turtle Academy

Sabtain Ali Raza
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Tickmill-Live
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 980
Bénéfice trades:
2 104 (70.60%)
Perte trades:
876 (29.40%)
Meilleure transaction:
17.79 USD
Pire transaction:
-23.40 USD
Bénéfice brut:
1 759.05 USD (1 099 662 pips)
Perte brute:
-1 583.72 USD (889 334 pips)
Gains consécutifs maximales:
70 (38.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.32 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
83.31%
Charge de dépôt maximale:
63.23%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.53
Longs trades:
1 944 (65.23%)
Courts trades:
1 036 (34.77%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.06 USD
Bénéfice moyen:
0.84 USD
Perte moyenne:
-1.81 USD
Pertes consécutives maximales:
53 (-115.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-201.93 USD (36)
Croissance mensuelle:
-9.67%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
101.61 USD
Maximal:
329.27 USD (13.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.13% (329.96 USD)
Par fonds propres:
13.22% (244.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 338
USDCHF 272
EURUSD 197
GBPUSD 197
AUDUSD 178
USDJPY 165
USDCAD 154
NZDCHF 122
GBPCHF 95
EURGBP 88
USTEC 78
CADCHF 76
INTC 76
EURNZD 75
AUDNZD 74
US500 72
EURCHF 70
AUDCHF 64
GBPNZD 60
CHFJPY 54
NZDJPY 45
NZDCAD 41
AUDJPY 38
XLV 34
US30 31
GBPJPY 28
DE40 27
GBPCAD 26
GBPAUD 24
EURAUD 22
CADJPY 22
EURJPY 17
AUDCAD 13
NVDA 10
EURCAD 10
UNH 9
PLTR 8
AVGO 7
LLY 7
XLF 7
ORCL 6
AMZN 6
AMD 6
USDSGD 6
DXY 4
XLI 4
RBLX 2
MS 2
WFC 2
BTCUSD 1
XAUUSD 1
JPM 1
C 1
NZDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD 9
USDCHF 32
EURUSD 2
GBPUSD 75
AUDUSD 8
USDJPY 45
USDCAD -21
NZDCHF -65
GBPCHF 9
EURGBP 5
USTEC -16
CADCHF 0
INTC 60
EURNZD -5
AUDNZD -46
US500 -19
EURCHF 7
AUDCHF -2
GBPNZD 4
CHFJPY -8
NZDJPY 21
NZDCAD -10
AUDJPY 17
XLV 14
US30 7
GBPJPY 24
DE40 10
GBPCAD 19
GBPAUD 7
EURAUD -11
CADJPY 11
EURJPY 7
AUDCAD 3
NVDA 2
EURCAD 3
UNH 12
PLTR -14
AVGO 1
LLY 4
XLF 1
ORCL -1
AMZN 0
AMD -6
USDSGD 3
DXY -3
XLI 1
RBLX 2
MS 1
WFC 0
BTCUSD 1
XAUUSD 1
JPM -7
C -4
NZDSGD -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD 3.9K
USDCHF 3.9K
EURUSD -204
GBPUSD 8.7K
AUDUSD 1.8K
USDJPY 7.9K
USDCAD -1.4K
NZDCHF -3.4K
GBPCHF 1.2K
EURGBP 757
USTEC -255K
CADCHF 606
INTC 3.2K
EURNZD -144
AUDNZD -7K
US500 -15K
EURCHF 881
AUDCHF 156
GBPNZD 1.3K
CHFJPY -775
NZDJPY 3.4K
NZDCAD -1.1K
AUDJPY 2.8K
XLV 1.1K
US30 89K
GBPJPY 3.8K
DE40 92K
GBPCAD 2.8K
GBPAUD 1.2K
EURAUD -1.6K
CADJPY 1.8K
EURJPY 1.2K
AUDCAD 521
NVDA 158
EURCAD 492
UNH 1.2K
PLTR -1.4K
AVGO 113
LLY 354
XLF 56
ORCL -101
AMZN 9
AMD -644
USDSGD 434
DXY -268
XLI 66
RBLX 158
MS 73
WFC 49
BTCUSD 10K
XAUUSD 153
JPM -681
C -442
NZDSGD -348
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.79 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 36
Bénéfice consécutif maximal: +38.42 USD
Perte consécutive maximale: -115.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 30
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
VTMarkets-Live
0.54 × 385
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
itexsys-Platform
1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trading financial markets since 2006 (Forex, Indices, Commodities, Stocks & Options).

Specialist in correlation trading, VWAP setups & confluence zones.

18+ years live screen time with disciplined risk management.

Blend of intraday scalps & selective swing trades.

Focus on steady, sustainable growth – not hype, only professional execution.

Strong background in macro analysis & cross-asset flows.

Mentor & founder of Turtle Academy – building disciplined traders.
Aucun avis
2025.09.25 12:35
No swaps are charged
2025.09.25 12:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.15 04:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 12:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:75
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.30 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.30 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
The Turtle Academy
30 USD par mois
8%
0
0
USD
1.6K
USD
8
0%
2 980
70%
83%
1.11
0.06
USD
17%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.