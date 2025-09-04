SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fusion Tinme
Georgios Baizanis

Fusion Tinme

Georgios Baizanis
0 inceleme
115 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -35%
FusionMarkets-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
682
Kârla kapanan işlemler:
514 (75.36%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (24.63%)
En iyi işlem:
471.08 USD
En kötü işlem:
-3 004.13 USD
Brüt kâr:
12 985.87 USD (68 320 pips)
Brüt zarar:
-16 033.61 USD (73 598 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 359.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 359.87 USD (26)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
16.46%
Maks. mevduat yükü:
4.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
374 (54.84%)
Satış işlemleri:
308 (45.16%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-4.47 USD
Ortalama kâr:
25.26 USD
Ortalama zarar:
-95.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 334.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 334.11 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.28%
Yıllık tahmin:
-3.40%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 054.15 USD
Maksimum:
6 480.75 USD (100.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.41% (6 478.31 USD)
Varlığa göre:
0.20% (3.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 165
GBPUSD 121
USDJPY 109
EURUSD 69
AUDCAD 65
AUDUSD 21
EURAUD 19
EURCAD 19
EURCHF 18
USDCHF 17
ETHUSD 13
GBPJPY 11
USDCAD 10
NZDUSD 9
EURGBP 6
USDCNH 3
EURNZD 3
EURJPY 2
USDNOK 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3.6K
GBPUSD 879
USDJPY 2K
EURUSD 544
AUDCAD -57
AUDUSD 210
EURAUD -118
EURCAD -2.4K
EURCHF 242
USDCHF 251
ETHUSD -387
GBPJPY 299
USDCAD -695
NZDUSD 73
EURGBP -406
USDCNH 51
EURNZD 4
EURJPY 33
USDNOK 8
CHFJPY -13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.5K
GBPUSD 1.3K
USDJPY 8.9K
EURUSD 1.7K
AUDCAD 4.3K
AUDUSD 658
EURAUD 3K
EURCAD 851
EURCHF 1.1K
USDCHF 563
ETHUSD -18K
GBPJPY 569
USDCAD -725
NZDUSD 98
EURGBP -273
USDCNH 1
EURNZD 241
EURJPY 121
USDNOK 153
CHFJPY -25
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +471.08 USD
En kötü işlem: -3 004 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 359.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 334.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.61 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
2.76 × 1342
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
3.17 × 29
GOMarketsMU-Live
3.21 × 14
XM.COM-MT5
3.68 × 364
RoboForex-ECN
3.83 × 903
FusionMarkets-Live
3.88 × 17112
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
Darwinex-Live
4.49 × 578
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
VantageInternational-Live 4
5.20 × 20
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
5.56 × 1131
Exness-MT5Real7
5.81 × 16
Valutrades-Live
5.91 × 11
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
47 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.04 18:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 18:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 15:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.29 15:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 15:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fusion Tinme
Ayda 30 USD
-35%
0
0
USD
2K
USD
115
33%
682
75%
16%
0.80
-4.47
USD
43%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.