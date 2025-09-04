- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
682
Kârla kapanan işlemler:
514 (75.36%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (24.63%)
En iyi işlem:
471.08 USD
En kötü işlem:
-3 004.13 USD
Brüt kâr:
12 985.87 USD (68 320 pips)
Brüt zarar:
-16 033.61 USD (73 598 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 359.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 359.87 USD (26)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
16.46%
Maks. mevduat yükü:
4.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
374 (54.84%)
Satış işlemleri:
308 (45.16%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-4.47 USD
Ortalama kâr:
25.26 USD
Ortalama zarar:
-95.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 334.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 334.11 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.28%
Yıllık tahmin:
-3.40%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 054.15 USD
Maksimum:
6 480.75 USD (100.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.41% (6 478.31 USD)
Varlığa göre:
0.20% (3.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|GBPUSD
|121
|USDJPY
|109
|EURUSD
|69
|AUDCAD
|65
|AUDUSD
|21
|EURAUD
|19
|EURCAD
|19
|EURCHF
|18
|USDCHF
|17
|ETHUSD
|13
|GBPJPY
|11
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|9
|EURGBP
|6
|USDCNH
|3
|EURNZD
|3
|EURJPY
|2
|USDNOK
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3.6K
|GBPUSD
|879
|USDJPY
|2K
|EURUSD
|544
|AUDCAD
|-57
|AUDUSD
|210
|EURAUD
|-118
|EURCAD
|-2.4K
|EURCHF
|242
|USDCHF
|251
|ETHUSD
|-387
|GBPJPY
|299
|USDCAD
|-695
|NZDUSD
|73
|EURGBP
|-406
|USDCNH
|51
|EURNZD
|4
|EURJPY
|33
|USDNOK
|8
|CHFJPY
|-13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-9.5K
|GBPUSD
|1.3K
|USDJPY
|8.9K
|EURUSD
|1.7K
|AUDCAD
|4.3K
|AUDUSD
|658
|EURAUD
|3K
|EURCAD
|851
|EURCHF
|1.1K
|USDCHF
|563
|ETHUSD
|-18K
|GBPJPY
|569
|USDCAD
|-725
|NZDUSD
|98
|EURGBP
|-273
|USDCNH
|1
|EURNZD
|241
|EURJPY
|121
|USDNOK
|153
|CHFJPY
|-25
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +471.08 USD
En kötü işlem: -3 004 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 359.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 334.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 12
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.61 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.76 × 1342
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|3.17 × 29
|
GOMarketsMU-Live
|3.21 × 14
|
XM.COM-MT5
|3.68 × 364
|
RoboForex-ECN
|3.83 × 903
|
FusionMarkets-Live
|3.88 × 17112
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
Darwinex-Live
|4.49 × 578
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
VantageInternational-Live 4
|5.20 × 20
|
JunoMarkets-Server
|5.40 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.56 × 1131
|
Exness-MT5Real7
|5.81 × 16
|
Valutrades-Live
|5.91 × 11
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
