Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.33 × 12 PUPrime-Live 0.86 × 7 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 2.61 × 112 ICMarketsSC-MT5-2 2.76 × 1342 FPMarkets-Live 3.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 3.00 × 2 FPMarketsLLC-Live 3.17 × 29 GOMarketsMU-Live 3.21 × 14 XM.COM-MT5 3.68 × 364 RoboForex-ECN 3.83 × 903 FusionMarkets-Live 3.88 × 17112 ForexTimeFXTM-Live01 4.19 × 157 Exness-MT5Real12 4.31 × 32 Darwinex-Live 4.49 × 578 ValutradesSeychelles-Live 4.91 × 11 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 VantageInternational-Live 4 5.20 × 20 JunoMarkets-Server 5.40 × 15 ICMarketsSC-MT5-4 5.56 × 1131 Exness-MT5Real7 5.81 × 16 Valutrades-Live 5.91 × 11 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 6.00 × 1 47 daha fazla...