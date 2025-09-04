SegnaliSezioni
Georgios Baizanis

Fusion Tinme

Georgios Baizanis
0 recensioni
115 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -35%
FusionMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
682
Profit Trade:
514 (75.36%)
Loss Trade:
168 (24.63%)
Best Trade:
471.08 USD
Worst Trade:
-3 004.13 USD
Profitto lordo:
12 985.87 USD (68 320 pips)
Perdita lorda:
-16 033.61 USD (73 598 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 359.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 359.87 USD (26)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
16.46%
Massimo carico di deposito:
4.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
374 (54.84%)
Short Trade:
308 (45.16%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-4.47 USD
Profitto medio:
25.26 USD
Perdita media:
-95.44 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 334.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 334.11 USD (7)
Crescita mensile:
-0.28%
Previsione annuale:
-3.40%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 054.15 USD
Massimale:
6 480.75 USD (100.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.41% (6 478.31 USD)
Per equità:
0.20% (3.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 165
GBPUSD 121
USDJPY 109
EURUSD 69
AUDCAD 65
AUDUSD 21
EURAUD 19
EURCAD 19
EURCHF 18
USDCHF 17
ETHUSD 13
GBPJPY 11
USDCAD 10
NZDUSD 9
EURGBP 6
USDCNH 3
EURNZD 3
EURJPY 2
USDNOK 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3.6K
GBPUSD 879
USDJPY 2K
EURUSD 544
AUDCAD -57
AUDUSD 210
EURAUD -118
EURCAD -2.4K
EURCHF 242
USDCHF 251
ETHUSD -387
GBPJPY 299
USDCAD -695
NZDUSD 73
EURGBP -406
USDCNH 51
EURNZD 4
EURJPY 33
USDNOK 8
CHFJPY -13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.5K
GBPUSD 1.3K
USDJPY 8.9K
EURUSD 1.7K
AUDCAD 4.3K
AUDUSD 658
EURAUD 3K
EURCAD 851
EURCHF 1.1K
USDCHF 563
ETHUSD -18K
GBPJPY 569
USDCAD -725
NZDUSD 98
EURGBP -273
USDCNH 1
EURNZD 241
EURJPY 121
USDNOK 153
CHFJPY -25
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +471.08 USD
Worst Trade: -3 004 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 359.87 USD
Massima perdita consecutiva: -3 334.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.61 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
2.76 × 1342
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
3.17 × 29
GOMarketsMU-Live
3.21 × 14
XM.COM-MT5
3.68 × 364
RoboForex-ECN
3.83 × 903
FusionMarkets-Live
3.88 × 17112
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
Darwinex-Live
4.49 × 578
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
VantageInternational-Live 4
5.20 × 20
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
5.56 × 1131
Exness-MT5Real7
5.81 × 16
Valutrades-Live
5.91 × 11
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
47 più
Non ci sono recensioni
2025.09.04 18:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 18:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 15:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.29 15:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 15:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
