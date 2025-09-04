- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
682
Profit Trade:
514 (75.36%)
Loss Trade:
168 (24.63%)
Best Trade:
471.08 USD
Worst Trade:
-3 004.13 USD
Profitto lordo:
12 985.87 USD (68 320 pips)
Perdita lorda:
-16 033.61 USD (73 598 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 359.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 359.87 USD (26)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
16.46%
Massimo carico di deposito:
4.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
374 (54.84%)
Short Trade:
308 (45.16%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-4.47 USD
Profitto medio:
25.26 USD
Perdita media:
-95.44 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 334.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 334.11 USD (7)
Crescita mensile:
-0.28%
Previsione annuale:
-3.40%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 054.15 USD
Massimale:
6 480.75 USD (100.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.41% (6 478.31 USD)
Per equità:
0.20% (3.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|GBPUSD
|121
|USDJPY
|109
|EURUSD
|69
|AUDCAD
|65
|AUDUSD
|21
|EURAUD
|19
|EURCAD
|19
|EURCHF
|18
|USDCHF
|17
|ETHUSD
|13
|GBPJPY
|11
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|9
|EURGBP
|6
|USDCNH
|3
|EURNZD
|3
|EURJPY
|2
|USDNOK
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3.6K
|GBPUSD
|879
|USDJPY
|2K
|EURUSD
|544
|AUDCAD
|-57
|AUDUSD
|210
|EURAUD
|-118
|EURCAD
|-2.4K
|EURCHF
|242
|USDCHF
|251
|ETHUSD
|-387
|GBPJPY
|299
|USDCAD
|-695
|NZDUSD
|73
|EURGBP
|-406
|USDCNH
|51
|EURNZD
|4
|EURJPY
|33
|USDNOK
|8
|CHFJPY
|-13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.5K
|GBPUSD
|1.3K
|USDJPY
|8.9K
|EURUSD
|1.7K
|AUDCAD
|4.3K
|AUDUSD
|658
|EURAUD
|3K
|EURCAD
|851
|EURCHF
|1.1K
|USDCHF
|563
|ETHUSD
|-18K
|GBPJPY
|569
|USDCAD
|-725
|NZDUSD
|98
|EURGBP
|-273
|USDCNH
|1
|EURNZD
|241
|EURJPY
|121
|USDNOK
|153
|CHFJPY
|-25
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +471.08 USD
Worst Trade: -3 004 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 359.87 USD
Massima perdita consecutiva: -3 334.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 12
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.61 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.76 × 1342
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|3.17 × 29
|
GOMarketsMU-Live
|3.21 × 14
|
XM.COM-MT5
|3.68 × 364
|
RoboForex-ECN
|3.83 × 903
|
FusionMarkets-Live
|3.88 × 17112
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
Darwinex-Live
|4.49 × 578
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
VantageInternational-Live 4
|5.20 × 20
|
JunoMarkets-Server
|5.40 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.56 × 1131
|
Exness-MT5Real7
|5.81 × 16
|
Valutrades-Live
|5.91 × 11
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
47 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-35%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
115
33%
682
75%
16%
0.80
-4.47
USD
USD
43%
1:200