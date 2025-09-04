Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.33 × 12 PUPrime-Live 0.86 × 7 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 2.61 × 112 ICMarketsSC-MT5-2 2.75 × 1339 FXNXGlobal-Trade 3.00 × 2 FPMarkets-Live 3.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 3.17 × 29 GOMarketsMU-Live 3.21 × 14 XM.COM-MT5 3.68 × 364 RoboForex-ECN 3.83 × 903 FusionMarkets-Live 3.88 × 17108 ForexTimeFXTM-Live01 4.19 × 157 Exness-MT5Real12 4.31 × 32 Darwinex-Live 4.49 × 578 VantageInternational-Live 4 4.90 × 20 ValutradesSeychelles-Live 4.91 × 11 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 MonetaMarkets-Live 5.50 × 2 Tickmill-Live 5.56 × 52 ICMarketsSC-MT5-4 5.60 × 1122 JunoMarkets-Server 5.71 × 14 Exness-MT5Real7 5.81 × 16 Valutrades-Live 5.91 × 11 47 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou