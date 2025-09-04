SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Fusion Tinme
Georgios Baizanis

Fusion Tinme

Georgios Baizanis
0 avis
115 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -35%
FusionMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
682
Bénéfice trades:
514 (75.36%)
Perte trades:
168 (24.63%)
Meilleure transaction:
471.08 USD
Pire transaction:
-3 004.13 USD
Bénéfice brut:
12 985.87 USD (68 320 pips)
Perte brute:
-16 033.61 USD (73 598 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (1 359.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 359.87 USD (26)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
13.52%
Charge de dépôt maximale:
4.00%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
374 (54.84%)
Courts trades:
308 (45.16%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-4.47 USD
Bénéfice moyen:
25.26 USD
Perte moyenne:
-95.44 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-3 334.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 334.11 USD (7)
Croissance mensuelle:
-0.28%
Prévision annuelle:
-3.40%
Algo trading:
33%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 054.15 USD
Maximal:
6 480.75 USD (100.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.41% (6 478.31 USD)
Par fonds propres:
0.20% (3.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 165
GBPUSD 121
USDJPY 109
EURUSD 69
AUDCAD 65
AUDUSD 21
EURAUD 19
EURCAD 19
EURCHF 18
USDCHF 17
ETHUSD 13
GBPJPY 11
USDCAD 10
NZDUSD 9
EURGBP 6
USDCNH 3
EURNZD 3
EURJPY 2
USDNOK 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -3.6K
GBPUSD 879
USDJPY 2K
EURUSD 544
AUDCAD -57
AUDUSD 210
EURAUD -118
EURCAD -2.4K
EURCHF 242
USDCHF 251
ETHUSD -387
GBPJPY 299
USDCAD -695
NZDUSD 73
EURGBP -406
USDCNH 51
EURNZD 4
EURJPY 33
USDNOK 8
CHFJPY -13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -9.5K
GBPUSD 1.3K
USDJPY 8.9K
EURUSD 1.7K
AUDCAD 4.3K
AUDUSD 658
EURAUD 3K
EURCAD 851
EURCHF 1.1K
USDCHF 563
ETHUSD -18K
GBPJPY 569
USDCAD -725
NZDUSD 98
EURGBP -273
USDCNH 1
EURNZD 241
EURJPY 121
USDNOK 153
CHFJPY -25
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +471.08 USD
Pire transaction: -3 004 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 359.87 USD
Perte consécutive maximale: -3 334.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.61 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
2.75 × 1339
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.17 × 29
GOMarketsMU-Live
3.21 × 14
XM.COM-MT5
3.68 × 364
RoboForex-ECN
3.83 × 903
FusionMarkets-Live
3.88 × 17108
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
Darwinex-Live
4.49 × 578
VantageInternational-Live 4
4.90 × 20
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
MonetaMarkets-Live
5.50 × 2
Tickmill-Live
5.56 × 52
ICMarketsSC-MT5-4
5.60 × 1122
JunoMarkets-Server
5.71 × 14
Exness-MT5Real7
5.81 × 16
Valutrades-Live
5.91 × 11
47 plus...
Aucun avis
2025.09.04 18:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 18:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 15:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.29 15:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 15:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fusion Tinme
30 USD par mois
-35%
0
0
USD
2K
USD
115
33%
682
75%
14%
0.80
-4.47
USD
43%
1:200
