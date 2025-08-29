- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
42 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (26.32%)
En iyi işlem:
77.21 AUD
En kötü işlem:
-64.73 AUD
Brüt kâr:
629.42 AUD (29 566 pips)
Brüt zarar:
-420.20 AUD (20 959 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (193.67 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
193.67 AUD (14)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
18.12%
Maks. mevduat yükü:
20.50%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
51 (89.47%)
Satış işlemleri:
6 (10.53%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
3.67 AUD
Ortalama kâr:
14.99 AUD
Ortalama zarar:
-28.01 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-114.95 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.40 AUD (2)
Aylık büyüme:
4.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.26 AUD
Maksimum:
259.87 AUD (21.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.01% (259.87 AUD)
Varlığa göre:
12.19% (147.12 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|159
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.21 AUD
En kötü işlem: -65 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +193.67 AUD
Maksimum ardışık zarar: -114.95 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.78 × 217
