Samarthan Bidari

For Future Me

Samarthan Bidari
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
42 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (26.32%)
En iyi işlem:
77.21 AUD
En kötü işlem:
-64.73 AUD
Brüt kâr:
629.42 AUD (29 566 pips)
Brüt zarar:
-420.20 AUD (20 959 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (193.67 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
193.67 AUD (14)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
18.12%
Maks. mevduat yükü:
20.50%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
51 (89.47%)
Satış işlemleri:
6 (10.53%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
3.67 AUD
Ortalama kâr:
14.99 AUD
Ortalama zarar:
-28.01 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-114.95 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.40 AUD (2)
Aylık büyüme:
4.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.26 AUD
Maksimum:
259.87 AUD (21.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.01% (259.87 AUD)
Varlığa göre:
12.19% (147.12 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 159
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.21 AUD
En kötü işlem: -65 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +193.67 AUD
Maksimum ardışık zarar: -114.95 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
RoboForexEU-FixCent
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 2
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.15 × 27
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live02
0.38 × 16
AxioryAsia-02Live
0.45 × 29
TitanFX-01
0.45 × 149
ICMarkets-Live10
0.67 × 12
TurnkeyFX-Live
0.93 × 46
LQD1-Live01
1.00 × 2
MYFX-US01-Live
1.10 × 30
ICMarkets-Live14
1.14 × 7
ICMarkets-Live
1.56 × 9
FXDD-MT4 Live Server
1.77 × 13
Pepperstone-Edge04
1.78 × 217
41 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 10:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 01:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 01:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 20:20
Share of trading days is too low
2025.08.29 20:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.29 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
For Future Me
Ayda 49 USD
4%
0
0
USD
2.4K
AUD
4
100%
57
73%
18%
1.49
3.67
AUD
21%
1:500
Kopyala

