- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
42 (73.68%)
Loss Trade:
15 (26.32%)
Best Trade:
77.21 AUD
Worst Trade:
-64.73 AUD
Profitto lordo:
629.42 AUD (29 566 pips)
Perdita lorda:
-420.20 AUD (20 959 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (193.67 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
193.67 AUD (14)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
18.12%
Massimo carico di deposito:
20.50%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
51 (89.47%)
Short Trade:
6 (10.53%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
3.67 AUD
Profitto medio:
14.99 AUD
Perdita media:
-28.01 AUD
Massime perdite consecutive:
6 (-114.95 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-129.40 AUD (2)
Crescita mensile:
4.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
108.26 AUD
Massimale:
259.87 AUD (21.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.01% (259.87 AUD)
Per equità:
12.19% (147.12 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|159
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.21 AUD
Worst Trade: -65 AUD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +193.67 AUD
Massima perdita consecutiva: -114.95 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.78 × 217
41 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
4%
0
0
USD
USD
2.4K
AUD
AUD
4
100%
57
73%
18%
1.49
3.67
AUD
AUD
21%
1:500