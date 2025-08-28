S&P 500'de Ortalama Geri Dönüş (Mean Reversion) Odaklı Sağlam Bir Swing Trading Portföyü.

Odak noktaları: Sermayeyi koruma, istikrarlı sermaye birikimi ve kontrollü risk (maks. %10-15 DD).

Bu portföy, halihazırda S&P 500'de belirgin bir ortalama geri dönüş (mean reversion) odaklı olmak üzere, 13 adet swing trading stratejisinden (uzun & kısa) oluşmaktadır. Bu temel çekirdek, DAX ve ASX200 üzerindeki stratejilerin yanı sıra, seçilmiş olay bazlı kurulumlar (ör. vade sonu tarihleri, NFP devir işlemleri, TÜFE açıklamaları) ile desteklenmektedir. Odak, kısa vadeli çift haneli getiriler elde etmek değil, sermayeyi korumak ve istikrarlı bir şekilde büyütmektir. Ortalama elde tutma süresi 4-8 gündür; Martingale veya grid yaklaşımları kullanılmamaktadır.

Ortalama geri dönüş stratejileri, geçmişte zorlu piyasa koşullarında (ör. çöküşler) bile dayanıklılığını kanıtlamış ve genellikle pozitif sonuçlar vermiştir. Olay bazlı stratejiler, ek çeşitlendirme ve ilave kazanç fırsatları sağlar. Risk yönetimi, maksimum %10-15 drawdown hedefine göre tasarlanmıştır ve titizlikle takip edilmektedir.

Almanya Borsası'nda (spot piyasa) türev araçlar trader'ı olarak görev yapmış, eğitimli bir borsacıyım. Son olarak, forex piyasasında Uzman Danışmanlar (Expert Advisors - EAs) ile işlem yapan bir varlık yönetimi şirketinde Kıdemli Portföy Yöneticisi olarak çalıştım.

Sinyalde, ayrıca MQL5 pazarında satışa sunulan Uzman Danışmanlarımın (Expert Advisors) bir kısmı kullanılmaktadır.

Şu anki odak noktamız hisse senedi piyasalarıdır (özellikle S&P 500). Önümüzdeki haftalarda, portföy, genel sistemin sağlamlığını ve istikrarını daha da artırmak amacıyla kademeli olarak ek olay bazlı stratejilerle genişletilecektir.