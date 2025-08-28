SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Multi Asset Trading
Brainbug Investment GmbH

Multi Asset Trading

Brainbug Investment GmbH
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
Pepperstone-Edge14
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
2.90 EUR
En kötü işlem:
-19.15 EUR
Brüt kâr:
5.47 EUR (1 160 pips)
Brüt zarar:
-22.09 EUR (4 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4.85 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.31
Alım-satım etkinliği:
27.22%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
0.25
Beklenen getiri:
-2.08 EUR
Ortalama kâr:
1.09 EUR
Ortalama zarar:
-7.36 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-19.15 EUR (1)
Aylık büyüme:
-0.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.47 EUR
Maksimum:
21.59 EUR (0.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.22% (21.59 EUR)
Varlığa göre:
0.23% (22.53 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500.p 4
GER40.p 3
US2000.p 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500.p 0
GER40.p -18
US2000.p -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500.p 329
GER40.p -3.5K
US2000.p -6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.90 EUR
En kötü işlem: -19 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.94 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

S&P 500'de Ortalama Geri Dönüş (Mean Reversion) Odaklı Sağlam Bir Swing Trading Portföyü.

Odak noktaları: Sermayeyi koruma, istikrarlı sermaye birikimi ve kontrollü risk (maks. %10-15 DD).

Bu portföy, halihazırda S&P 500'de belirgin bir ortalama geri dönüş (mean reversion) odaklı olmak üzere, 13 adet swing trading stratejisinden (uzun & kısa) oluşmaktadır. Bu temel çekirdek, DAX ve ASX200 üzerindeki stratejilerin yanı sıra, seçilmiş olay bazlı kurulumlar (ör. vade sonu tarihleri, NFP devir işlemleri, TÜFE açıklamaları) ile desteklenmektedir. Odak, kısa vadeli çift haneli getiriler elde etmek değil, sermayeyi korumak ve istikrarlı bir şekilde büyütmektir. Ortalama elde tutma süresi 4-8 gündür; Martingale veya grid yaklaşımları kullanılmamaktadır.

Ortalama geri dönüş stratejileri, geçmişte zorlu piyasa koşullarında (ör. çöküşler) bile dayanıklılığını kanıtlamış ve genellikle pozitif sonuçlar vermiştir. Olay bazlı stratejiler, ek çeşitlendirme ve ilave kazanç fırsatları sağlar. Risk yönetimi, maksimum %10-15 drawdown hedefine göre tasarlanmıştır ve titizlikle takip edilmektedir.

Almanya Borsası'nda (spot piyasa) türev araçlar trader'ı olarak görev yapmış, eğitimli bir borsacıyım. Son olarak, forex piyasasında Uzman Danışmanlar (Expert Advisors - EAs) ile işlem yapan bir varlık yönetimi şirketinde Kıdemli Portföy Yöneticisi olarak çalıştım.

Sinyalde, ayrıca MQL5 pazarında satışa sunulan Uzman Danışmanlarımın (Expert Advisors) bir kısmı kullanılmaktadır.

Şu anki odak noktamız hisse senedi piyasalarıdır (özellikle S&P 500). Önümüzdeki haftalarda, portföy, genel sistemin sağlamlığını ve istikrarını daha da artırmak amacıyla kademeli olarak ek olay bazlı stratejilerle genişletilecektir.


İnceleme yok
2025.09.29 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 03:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 05:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 09:38
Share of trading days is too low
2025.09.04 09:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 16:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Multi Asset Trading
Ayda 1000 USD
-0%
0
0
USD
10K
EUR
4
100%
8
62%
27%
0.24
-2.08
EUR
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.