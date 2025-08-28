SignauxSections
Brainbug Investment GmbH

Multi Asset Trading

Brainbug Investment GmbH
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -0%
Pepperstone-Edge14
1:500
Trades:
8
Bénéfice trades:
5 (62.50%)
Perte trades:
3 (37.50%)
Meilleure transaction:
2.90 EUR
Pire transaction:
-19.15 EUR
Bénéfice brut:
5.47 EUR (1 160 pips)
Perte brute:
-22.09 EUR (4 315 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (4.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
4.85 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.31
Activité de trading:
27.22%
Charge de dépôt maximale:
0.13%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
6 (75.00%)
Courts trades:
2 (25.00%)
Facteur de profit:
0.25
Rendement attendu:
-2.08 EUR
Bénéfice moyen:
1.09 EUR
Perte moyenne:
-7.36 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-2.94 EUR)
Perte consécutive maximale:
-19.15 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-0.17%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.47 EUR
Maximal:
21.59 EUR (0.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.22% (21.59 EUR)
Par fonds propres:
0.23% (22.53 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500.p 4
GER40.p 3
US2000.p 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500.p 0
GER40.p -18
US2000.p -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500.p 329
GER40.p -3.5K
US2000.p -6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Meilleure transaction: +2.90 EUR
Pire transaction: -19 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4.85 EUR
Perte consécutive maximale: -2.94 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Portefeuille de swing trading robuste, axé sur le mean reversion sur le S&P 500.
Objectif : préservation du capital, croissance régulière et risque contrôlé (drawdown max. 10–15 %).

Ce portefeuille est actuellement composé de 13 stratégies de swing trading (long & short), avec un accent clair sur le mean reversion sur le S&P 500. Ce noyau est complété par des stratégies sur le DAX et l’ASX200, ainsi que par des approches basées sur des événements spécifiques (ex. : échéances, NFP rolls, CPI). L’objectif n’est pas des rendements à deux chiffres à court terme, mais bien la préservation du capital et une croissance régulière. La durée moyenne de détention est de 4 à 8 jours ; les approches de type martingale ou grid ne sont pas utilisées.

Les stratégies de mean reversion se sont révélées robustes même dans des phases de marché difficiles (ex. : krachs) et ont souvent généré des résultats positifs. Les stratégies basées sur des événements offrent une diversification supplémentaire et de nouvelles opportunités de rendement. La gestion du risque vise un drawdown maximal de 10–15 %, contrôlé en permanence.

Je suis trader certifié sur le marché au comptant et sur les dérivés à la Bourse de Francfort, et j’ai récemment travaillé comme gérant de portefeuille senior pour une société de gestion spécialisée dans le trading de devises avec EAs.

Le signal utilise certains de mes Expert Advisors, également disponibles séparément à l’achat sur le Marché MQL5. Actuellement, l’accent est mis sur les marchés actions (notamment le S&P 500). Dans les prochaines semaines, le portefeuille sera progressivement enrichi de nouvelles stratégies événementielles, afin d’accroître encore la robustesse et la stabilité de l’ensemble du système.


Aucun avis
2025.09.29 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 03:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 05:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 09:38
Share of trading days is too low
2025.09.04 09:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 16:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Multi Asset Trading
1000 USD par mois
-0%
0
0
USD
10K
EUR
4
100%
8
62%
27%
0.24
-2.08
EUR
0%
1:500
