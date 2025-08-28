Portefeuille de swing trading robuste, axé sur le mean reversion sur le S&P 500.

Objectif : préservation du capital, croissance régulière et risque contrôlé (drawdown max. 10–15 %).

Ce portefeuille est actuellement composé de 13 stratégies de swing trading (long & short), avec un accent clair sur le mean reversion sur le S&P 500. Ce noyau est complété par des stratégies sur le DAX et l’ASX200, ainsi que par des approches basées sur des événements spécifiques (ex. : échéances, NFP rolls, CPI). L’objectif n’est pas des rendements à deux chiffres à court terme, mais bien la préservation du capital et une croissance régulière. La durée moyenne de détention est de 4 à 8 jours ; les approches de type martingale ou grid ne sont pas utilisées.

Les stratégies de mean reversion se sont révélées robustes même dans des phases de marché difficiles (ex. : krachs) et ont souvent généré des résultats positifs. Les stratégies basées sur des événements offrent une diversification supplémentaire et de nouvelles opportunités de rendement. La gestion du risque vise un drawdown maximal de 10–15 %, contrôlé en permanence.

Je suis trader certifié sur le marché au comptant et sur les dérivés à la Bourse de Francfort, et j’ai récemment travaillé comme gérant de portefeuille senior pour une société de gestion spécialisée dans le trading de devises avec EAs.

Le signal utilise certains de mes Expert Advisors, également disponibles séparément à l’achat sur le Marché MQL5. Actuellement, l’accent est mis sur les marchés actions (notamment le S&P 500). Dans les prochaines semaines, le portefeuille sera progressivement enrichi de nouvelles stratégies événementielles, afin d’accroître encore la robustesse et la stabilité de l’ensemble du système.