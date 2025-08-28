SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Multi Asset Trading
Brainbug Investment GmbH

Multi Asset Trading

Brainbug Investment GmbH
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Pepperstone-Edge14
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
2.90 EUR
Worst Trade:
-19.15 EUR
Profitto lordo:
5.47 EUR (1 160 pips)
Perdita lorda:
-22.09 EUR (4 315 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4.85 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.31
Attività di trading:
27.22%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.25
Profitto previsto:
-2.08 EUR
Profitto medio:
1.09 EUR
Perdita media:
-7.36 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-2.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-19.15 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.47 EUR
Massimale:
21.59 EUR (0.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.22% (21.59 EUR)
Per equità:
0.23% (22.53 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500.p 4
GER40.p 3
US2000.p 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500.p 0
GER40.p -18
US2000.p -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500.p 329
GER40.p -3.5K
US2000.p -6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.90 EUR
Worst Trade: -19 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.94 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Portafoglio robusto di swing trading con focus sulla mean reversion nell'S&P 500.
Attenzione alla preservazione del capitale, all'accumulo costante e al rischio controllato (max. 10–15% di drawdown).

Questo portafoglio è attualmente composto da 13 strategie di swing trading (long & short), con un chiaro focus sulla mean reversion nell'S&P 500. Questo nucleo centrale è integrato da strategie sul DAX e sull'ASX200, nonché da setup selezionati basati su eventi (ad es., scadenze, NFP rolls, CPI). L'obiettivo non è ottenere rendimenti a due cifre a breve termine, ma preservare il capitale e accumularlo in modo costante. La durata media di detenzione è di 4-8 giorni; non vengono utilizzati approcci Martingale o a griglia.

Le strategie di mean reversion si sono dimostrate robuste in passato, anche durante fasi di mercato difficili (ad es., crolli), registrando spesso performance positive. Le strategie basate su eventi forniscono un'ulteriore diversificazione e opportunità di rendimento aggiuntive. La gestione del rischio è concepita per un drawdown massimo del 10-15% e viene monitorata costantemente.

Sono un trader formato, con esperienza come operatore di derivati alla Borsa Tedesca (mercato a pronti) e, più recentemente, ho ricoperto il ruolo di Portfolio Manager senior per una società di gestione patrimoniale specializzata nel trading forex con Expert Advisor.

Nel segnale viene impiegata una parte dei miei Expert Advisor, che sono anche offerti separatamente in vendita sul mercato MQL5.

Attualmente, l'enfasi è sui mercati azionari (in particolare l'S&P 500). Nelle prossime settimane, il portafoglio verrà gradualmente ampliato con ulteriori strategie basate su eventi, per aumentare ulteriormente la robustezza e la stabilità del sistema complessivo.


Non ci sono recensioni
2025.09.29 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 03:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 05:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 09:38
Share of trading days is too low
2025.09.04 09:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 16:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Multi Asset Trading
1000USD al mese
-0%
0
0
USD
10K
EUR
4
100%
8
62%
27%
0.24
-2.08
EUR
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.