Portafoglio robusto di swing trading con focus sulla mean reversion nell'S&P 500.

Attenzione alla preservazione del capitale, all'accumulo costante e al rischio controllato (max. 10–15% di drawdown).

Questo portafoglio è attualmente composto da 13 strategie di swing trading (long & short), con un chiaro focus sulla mean reversion nell'S&P 500. Questo nucleo centrale è integrato da strategie sul DAX e sull'ASX200, nonché da setup selezionati basati su eventi (ad es., scadenze, NFP rolls, CPI). L'obiettivo non è ottenere rendimenti a due cifre a breve termine, ma preservare il capitale e accumularlo in modo costante. La durata media di detenzione è di 4-8 giorni; non vengono utilizzati approcci Martingale o a griglia.

Le strategie di mean reversion si sono dimostrate robuste in passato, anche durante fasi di mercato difficili (ad es., crolli), registrando spesso performance positive. Le strategie basate su eventi forniscono un'ulteriore diversificazione e opportunità di rendimento aggiuntive. La gestione del rischio è concepita per un drawdown massimo del 10-15% e viene monitorata costantemente.

Sono un trader formato, con esperienza come operatore di derivati alla Borsa Tedesca (mercato a pronti) e, più recentemente, ho ricoperto il ruolo di Portfolio Manager senior per una società di gestione patrimoniale specializzata nel trading forex con Expert Advisor.

Nel segnale viene impiegata una parte dei miei Expert Advisor, che sono anche offerti separatamente in vendita sul mercato MQL5.

Attualmente, l'enfasi è sui mercati azionari (in particolare l'S&P 500). Nelle prossime settimane, il portafoglio verrà gradualmente ampliato con ulteriori strategie basate su eventi, per aumentare ulteriormente la robustezza e la stabilità del sistema complessivo.