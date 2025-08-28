- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
18 (62.06%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (37.93%)
En iyi işlem:
8.21 USD
En kötü işlem:
-6.53 USD
Brüt kâr:
44.40 USD (2 798 pips)
Brüt zarar:
-24.81 USD (2 953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (3.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.93 USD (2)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
69.18%
Maks. mevduat yükü:
28.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
9 (31.03%)
Satış işlemleri:
20 (68.97%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
2.47 USD
Ortalama zarar:
-2.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.53 USD (1)
Aylık büyüme:
7.84%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
6.53 USD (2.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.42% (6.32 USD)
Varlığa göre:
27.93% (70.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-155
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.21 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 12
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.50 × 164
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.68 × 391
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
|
Coinexx-Live
|2.60 × 20
NOTE: Same strategy as NoPain, but with 1/4 of the balance to be more aggressive, multiplying the profit and drawdown by 4.NOTE: I do not recommend this signal, as it is very aggressive, this is only for those who want high risk, I recommend NoPain or UpFuji.
NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.
Thank you for choosing to follow me.
Seeking around 12% per month operating normally AUDCAD.
Minimum balance is 300 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.
Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523
FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
270
USD
USD
4
93%
29
62%
69%
1.78
0.68
USD
USD
28%
1:200