Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live23 0.00 × 24 TitanFX-03 0.00 × 8 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 19 Pepperstone-Edge05 0.07 × 98 Pepperstone-Edge07 0.13 × 8 PrimusMarkets-Live-3 0.51 × 65 ICMarketsSC-Live18 0.74 × 95 FXFlatMT4-LiveServer 1.04 × 57 Tickmill-Live09 1.11 × 1395 Axi-US02-Live 1.64 × 491 LQD1-Live01 2.38 × 74 EightcapLtd-Real-4 2.50 × 18 Axi-US05-Live 2.63 × 137 XMTrading-Real 31 3.96 × 53 XMGlobal-Real 23 4.50 × 2 Exness-Real11 4.82 × 738 Axi-US09-Live 5.60 × 234 Exness-Real19 10.19 × 145 FxPro.com-Real05 11.00 × 2 MaxrichGroup-Real 12.29 × 45 XMGlobal-Real 14 14.48 × 33