İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
52 (69.33%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (30.67%)
En iyi işlem:
16.45 USD
En kötü işlem:
-7.65 USD
Brüt kâr:
98.28 USD (7 666 pips)
Brüt zarar:
-48.41 USD (2 908 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (47.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.18 USD (10)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
8.77%
Maks. mevduat yükü:
41.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.68
Alış işlemleri:
41 (54.67%)
Satış işlemleri:
34 (45.33%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
-2.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.39 USD (3)
Aylık büyüme:
8.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.62 USD (2.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.99% (18.62 USD)
Varlığa göre:
1.20% (7.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|29
|XAUUSD
|14
|GBPUSD
|11
|USDCHF
|8
|EURJPY
|7
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|4
|XAUUSD
|49
|GBPUSD
|-8
|USDCHF
|5
|EURJPY
|-4
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|325
|XAUUSD
|4.9K
|GBPUSD
|-220
|USDCHF
|-368
|EURJPY
|26
|EURUSD
|132
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.45 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +47.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 24
|
TitanFX-03
|0.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 19
|
Pepperstone-Edge05
|0.07 × 98
|
Pepperstone-Edge07
|0.13 × 8
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.51 × 65
|
ICMarketsSC-Live18
|0.74 × 95
|
FXFlatMT4-LiveServer
|1.04 × 57
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
Axi-US02-Live
|1.64 × 491
|
LQD1-Live01
|2.38 × 74
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
Axi-US05-Live
|2.63 × 137
|
XMTrading-Real 31
|3.96 × 53
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
|
Exness-Real19
|10.19 × 145
|
FxPro.com-Real05
|11.00 × 2
|
MaxrichGroup-Real
|12.29 × 45
|
XMGlobal-Real 14
|14.48 × 33
