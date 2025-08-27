SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AXI_Select
Adrian Nieves De La Cruz

AXI_Select

Adrian Nieves De La Cruz
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
52 (69.33%)
Loss Trade:
23 (30.67%)
Best Trade:
16.45 USD
Worst Trade:
-7.65 USD
Profitto lordo:
98.28 USD (7 666 pips)
Perdita lorda:
-48.41 USD (2 908 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (47.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.18 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
8.77%
Massimo carico di deposito:
41.78%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
41 (54.67%)
Short Trade:
34 (45.33%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-2.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.39 USD (3)
Crescita mensile:
8.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.62 USD (2.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.99% (18.62 USD)
Per equità:
1.20% (7.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 29
XAUUSD 14
GBPUSD 11
USDCHF 8
EURJPY 7
EURUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 4
XAUUSD 49
GBPUSD -8
USDCHF 5
EURJPY -4
EURUSD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 325
XAUUSD 4.9K
GBPUSD -220
USDCHF -368
EURJPY 26
EURUSD 132
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.45 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +47.18 USD
Massima perdita consecutiva: -12.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live23
0.00 × 24
TitanFX-03
0.00 × 8
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 19
Pepperstone-Edge05
0.07 × 98
Pepperstone-Edge07
0.13 × 8
PrimusMarkets-Live-3
0.51 × 65
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 95
FXFlatMT4-LiveServer
1.04 × 57
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
Axi-US02-Live
1.64 × 491
LQD1-Live01
2.38 × 74
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
Axi-US05-Live
2.63 × 137
XMTrading-Real 31
3.96 × 53
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Axi-US09-Live
5.60 × 234
Exness-Real19
10.19 × 145
FxPro.com-Real05
11.00 × 2
MaxrichGroup-Real
12.29 × 45
XMGlobal-Real 14
14.48 × 33
Non ci sono recensioni
2025.09.24 07:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 22:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.08 19:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 19:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.08 12:22
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.08 11:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 08:23
Share of trading days is too low
2025.09.03 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 07:23
Share of trading days is too low
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 07:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 08:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 20:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.27 20:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 20:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
