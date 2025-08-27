- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
52 (69.33%)
Loss Trade:
23 (30.67%)
Best Trade:
16.45 USD
Worst Trade:
-7.65 USD
Profitto lordo:
98.28 USD (7 666 pips)
Perdita lorda:
-48.41 USD (2 908 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (47.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.18 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
8.77%
Massimo carico di deposito:
41.78%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
41 (54.67%)
Short Trade:
34 (45.33%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-2.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.39 USD (3)
Crescita mensile:
8.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.62 USD (2.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.99% (18.62 USD)
Per equità:
1.20% (7.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|29
|XAUUSD
|14
|GBPUSD
|11
|USDCHF
|8
|EURJPY
|7
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4
|XAUUSD
|49
|GBPUSD
|-8
|USDCHF
|5
|EURJPY
|-4
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|325
|XAUUSD
|4.9K
|GBPUSD
|-220
|USDCHF
|-368
|EURJPY
|26
|EURUSD
|132
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.45 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +47.18 USD
Massima perdita consecutiva: -12.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 24
|
TitanFX-03
|0.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 19
|
Pepperstone-Edge05
|0.07 × 98
|
Pepperstone-Edge07
|0.13 × 8
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.51 × 65
|
ICMarketsSC-Live18
|0.74 × 95
|
FXFlatMT4-LiveServer
|1.04 × 57
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
Axi-US02-Live
|1.64 × 491
|
LQD1-Live01
|2.38 × 74
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
Axi-US05-Live
|2.63 × 137
|
XMTrading-Real 31
|3.96 × 53
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
|
Exness-Real19
|10.19 × 145
|
FxPro.com-Real05
|11.00 × 2
|
MaxrichGroup-Real
|12.29 × 45
|
XMGlobal-Real 14
|14.48 × 33
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
650
USD
USD
4
100%
75
69%
9%
2.03
0.66
USD
USD
3%
1:100