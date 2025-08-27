- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
389
Kârla kapanan işlemler:
174 (44.73%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (55.27%)
En iyi işlem:
47.20 USD
En kötü işlem:
-41.09 USD
Brüt kâr:
1 689.38 USD (108 733 pips)
Brüt zarar:
-1 628.06 USD (62 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (300.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
300.87 USD (19)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
44.35%
Maks. mevduat yükü:
115.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
208 (53.47%)
Satış işlemleri:
181 (46.53%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
9.71 USD
Ortalama zarar:
-7.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-84.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.39 USD (6)
Aylık büyüme:
88.10%
Yıllık tahmin:
1 068.92%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
276.32 USD
Maksimum:
402.12 USD (43.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.65% (107.33 USD)
Varlığa göre:
24.01% (5.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|209
|GBPUSD
|21
|USDJPY
|20
|GBPJPY
|11
|EURUSD
|11
|CHFJPY
|10
|EURAUD
|9
|NZDUSD
|9
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|7
|GBPCAD
|7
|EURGBP
|7
|NZDCHF
|6
|EURNZD
|6
|EURJPY
|5
|NZDJPY
|5
|GBPAUD
|4
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|4
|XAGUSD
|3
|EURCHF
|3
|EURCAD
|3
|CADCHF
|3
|AUDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|2
|CADJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|188
|GBPUSD
|-83
|USDJPY
|-30
|GBPJPY
|11
|EURUSD
|-8
|CHFJPY
|11
|EURAUD
|-12
|NZDUSD
|14
|AUDUSD
|-4
|USDCAD
|10
|AUDCHF
|-37
|GBPCAD
|-15
|EURGBP
|-7
|NZDCHF
|-30
|EURNZD
|-15
|EURJPY
|22
|NZDJPY
|18
|GBPAUD
|-25
|AUDJPY
|25
|AUDNZD
|-3
|XAGUSD
|6
|EURCHF
|72
|EURCAD
|-36
|CADCHF
|0
|AUDCAD
|-5
|GBPNZD
|-4
|USDCHF
|-5
|CADJPY
|4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|34K
|GBPUSD
|2.4K
|USDJPY
|1.9K
|GBPJPY
|883
|EURUSD
|-1.1K
|CHFJPY
|3.1K
|EURAUD
|1.4K
|NZDUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-299
|USDCAD
|-135
|AUDCHF
|-97
|GBPCAD
|-2K
|EURGBP
|-471
|NZDCHF
|-298
|EURNZD
|-2.5K
|EURJPY
|3.4K
|NZDJPY
|2.8K
|GBPAUD
|-798
|AUDJPY
|4K
|AUDNZD
|-384
|XAGUSD
|245
|EURCHF
|274
|EURCAD
|-1.4K
|CADCHF
|-3
|AUDCAD
|-665
|GBPNZD
|-700
|USDCHF
|-384
|CADJPY
|559
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.20 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +300.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.45 × 64
|
FPMarkets-Live2
|0.48 × 82
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.49 × 80
|
Tickmill-Live04
|0.63 × 8
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live11
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|1.11 × 19
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.22 × 2238
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.37 × 65
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
ICMarkets-Live02
|1.67 × 52
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
93%
0
0
USD
USD
107
USD
USD
16
59%
389
44%
44%
1.03
0.16
USD
USD
48%
1:500