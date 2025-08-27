SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yucan3
Kriscandra Rumbang Atmaja

Yucan3

Kriscandra Rumbang Atmaja
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 93%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
389
Kârla kapanan işlemler:
174 (44.73%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (55.27%)
En iyi işlem:
47.20 USD
En kötü işlem:
-41.09 USD
Brüt kâr:
1 689.38 USD (108 733 pips)
Brüt zarar:
-1 628.06 USD (62 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (300.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
300.87 USD (19)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
44.35%
Maks. mevduat yükü:
115.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
208 (53.47%)
Satış işlemleri:
181 (46.53%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
9.71 USD
Ortalama zarar:
-7.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-84.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.39 USD (6)
Aylık büyüme:
88.10%
Yıllık tahmin:
1 068.92%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
276.32 USD
Maksimum:
402.12 USD (43.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.65% (107.33 USD)
Varlığa göre:
24.01% (5.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 209
GBPUSD 21
USDJPY 20
GBPJPY 11
EURUSD 11
CHFJPY 10
EURAUD 9
NZDUSD 9
AUDUSD 8
USDCAD 7
AUDCHF 7
GBPCAD 7
EURGBP 7
NZDCHF 6
EURNZD 6
EURJPY 5
NZDJPY 5
GBPAUD 4
AUDJPY 4
AUDNZD 4
XAGUSD 3
EURCHF 3
EURCAD 3
CADCHF 3
AUDCAD 2
GBPNZD 2
USDCHF 2
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 188
GBPUSD -83
USDJPY -30
GBPJPY 11
EURUSD -8
CHFJPY 11
EURAUD -12
NZDUSD 14
AUDUSD -4
USDCAD 10
AUDCHF -37
GBPCAD -15
EURGBP -7
NZDCHF -30
EURNZD -15
EURJPY 22
NZDJPY 18
GBPAUD -25
AUDJPY 25
AUDNZD -3
XAGUSD 6
EURCHF 72
EURCAD -36
CADCHF 0
AUDCAD -5
GBPNZD -4
USDCHF -5
CADJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 34K
GBPUSD 2.4K
USDJPY 1.9K
GBPJPY 883
EURUSD -1.1K
CHFJPY 3.1K
EURAUD 1.4K
NZDUSD 1.5K
AUDUSD -299
USDCAD -135
AUDCHF -97
GBPCAD -2K
EURGBP -471
NZDCHF -298
EURNZD -2.5K
EURJPY 3.4K
NZDJPY 2.8K
GBPAUD -798
AUDJPY 4K
AUDNZD -384
XAGUSD 245
EURCHF 274
EURCAD -1.4K
CADCHF -3
AUDCAD -665
GBPNZD -700
USDCHF -384
CADJPY 559
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.20 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +300.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.17 × 6
Pepperstone-Demo01
0.45 × 64
FPMarkets-Live2
0.48 × 82
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.49 × 80
Tickmill-Live04
0.63 × 8
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 19
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.22 × 2238
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
188 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 06:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 04:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Yucan3
Ayda 30 USD
93%
0
0
USD
107
USD
16
59%
389
44%
44%
1.03
0.16
USD
48%
1:500
