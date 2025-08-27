SegnaliSezioni
Kriscandra Rumbang Atmaja

Yucan3

Kriscandra Rumbang Atmaja
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 93%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
389
Profit Trade:
174 (44.73%)
Loss Trade:
215 (55.27%)
Best Trade:
47.20 USD
Worst Trade:
-41.09 USD
Profitto lordo:
1 689.38 USD (108 733 pips)
Perdita lorda:
-1 628.06 USD (62 943 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (300.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
300.87 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
44.35%
Massimo carico di deposito:
115.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
208 (53.47%)
Short Trade:
181 (46.53%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
9.71 USD
Perdita media:
-7.57 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-84.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-127.39 USD (6)
Crescita mensile:
88.10%
Previsione annuale:
1 068.92%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
276.32 USD
Massimale:
402.12 USD (43.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.65% (107.33 USD)
Per equità:
24.01% (5.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 209
GBPUSD 21
USDJPY 20
GBPJPY 11
EURUSD 11
CHFJPY 10
EURAUD 9
NZDUSD 9
AUDUSD 8
USDCAD 7
AUDCHF 7
GBPCAD 7
EURGBP 7
NZDCHF 6
EURNZD 6
EURJPY 5
NZDJPY 5
GBPAUD 4
AUDJPY 4
AUDNZD 4
XAGUSD 3
EURCHF 3
EURCAD 3
CADCHF 3
AUDCAD 2
GBPNZD 2
USDCHF 2
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 188
GBPUSD -83
USDJPY -30
GBPJPY 11
EURUSD -8
CHFJPY 11
EURAUD -12
NZDUSD 14
AUDUSD -4
USDCAD 10
AUDCHF -37
GBPCAD -15
EURGBP -7
NZDCHF -30
EURNZD -15
EURJPY 22
NZDJPY 18
GBPAUD -25
AUDJPY 25
AUDNZD -3
XAGUSD 6
EURCHF 72
EURCAD -36
CADCHF 0
AUDCAD -5
GBPNZD -4
USDCHF -5
CADJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 34K
GBPUSD 2.4K
USDJPY 1.9K
GBPJPY 883
EURUSD -1.1K
CHFJPY 3.1K
EURAUD 1.4K
NZDUSD 1.5K
AUDUSD -299
USDCAD -135
AUDCHF -97
GBPCAD -2K
EURGBP -471
NZDCHF -298
EURNZD -2.5K
EURJPY 3.4K
NZDJPY 2.8K
GBPAUD -798
AUDJPY 4K
AUDNZD -384
XAGUSD 245
EURCHF 274
EURCAD -1.4K
CADCHF -3
AUDCAD -665
GBPNZD -700
USDCHF -384
CADJPY 559
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.20 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +300.87 USD
Massima perdita consecutiva: -84.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.17 × 6
Pepperstone-Demo01
0.45 × 64
FPMarkets-Live2
0.48 × 82
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.49 × 80
Tickmill-Live04
0.63 × 8
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 19
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.22 × 2238
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
188 più
Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 06:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 04:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Yucan3
30USD al mese
93%
0
0
USD
107
USD
16
59%
389
44%
44%
1.03
0.16
USD
48%
1:500
