SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Volatility 75
Ivan Vivas Vivas

Volatility 75

Ivan Vivas Vivas
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 74%
DerivBVI-Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
73 (66.97%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (33.03%)
En iyi işlem:
13.31 USD
En kötü işlem:
-15.88 USD
Brüt kâr:
130.76 USD (3 738 929 pips)
Brüt zarar:
-106.73 USD (4 839 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (6.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.55 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
30.67%
Maks. mevduat yükü:
11.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
51 (46.79%)
Satış işlemleri:
58 (53.21%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
-2.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.88 USD (1)
Aylık büyüme:
21.25%
Yıllık tahmin:
257.80%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.33 USD
Maksimum:
18.00 USD (37.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.09% (15.95 USD)
Varlığa göre:
20.53% (9.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Volatility 75 Index 79
Volatility 75 (1s) Index 6
EURUSD 6
Crash 500 Index 5
Crash 1000 Index 4
Boom 500 Index 3
XAUUSDmicro 3
GBPUSD 1
Range Break 100 Index 1
Volatility 10 (1s) Index 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Volatility 75 Index 7
Volatility 75 (1s) Index -7
EURUSD 24
Crash 500 Index -3
Crash 1000 Index 1
Boom 500 Index 1
XAUUSDmicro 1
GBPUSD 0
Range Break 100 Index 0
Volatility 10 (1s) Index 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Volatility 75 Index -1.1M
Volatility 75 (1s) Index -14K
EURUSD 2.4K
Crash 500 Index -12K
Crash 1000 Index 31K
Boom 500 Index 4.4K
XAUUSDmicro 481
GBPUSD 28
Range Break 100 Index 62
Volatility 10 (1s) Index 12
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.31 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivBVI-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading manual basado en el índice v75 y en ocasiones eurusd 
İnceleme yok
2025.09.26 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 03:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 21:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 21:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 21:43
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Volatility 75
Ayda 30 USD
74%
0
0
USD
60
USD
15
19%
109
66%
31%
1.22
0.22
USD
52%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.