- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
73 (66.97%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (33.03%)
En iyi işlem:
13.31 USD
En kötü işlem:
-15.88 USD
Brüt kâr:
130.76 USD (3 738 929 pips)
Brüt zarar:
-106.73 USD (4 839 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (6.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.55 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
30.67%
Maks. mevduat yükü:
11.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
51 (46.79%)
Satış işlemleri:
58 (53.21%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
-2.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.88 USD (1)
Aylık büyüme:
21.25%
Yıllık tahmin:
257.80%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.33 USD
Maksimum:
18.00 USD (37.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.09% (15.95 USD)
Varlığa göre:
20.53% (9.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Volatility 75 Index
|79
|Volatility 75 (1s) Index
|6
|EURUSD
|6
|Crash 500 Index
|5
|Crash 1000 Index
|4
|Boom 500 Index
|3
|XAUUSDmicro
|3
|GBPUSD
|1
|Range Break 100 Index
|1
|Volatility 10 (1s) Index
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Volatility 75 Index
|7
|Volatility 75 (1s) Index
|-7
|EURUSD
|24
|Crash 500 Index
|-3
|Crash 1000 Index
|1
|Boom 500 Index
|1
|XAUUSDmicro
|1
|GBPUSD
|0
|Range Break 100 Index
|0
|Volatility 10 (1s) Index
|0
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Volatility 75 Index
|-1.1M
|Volatility 75 (1s) Index
|-14K
|EURUSD
|2.4K
|Crash 500 Index
|-12K
|Crash 1000 Index
|31K
|Boom 500 Index
|4.4K
|XAUUSDmicro
|481
|GBPUSD
|28
|Range Break 100 Index
|62
|Volatility 10 (1s) Index
|12
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.31 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivBVI-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading manual basado en el índice v75 y en ocasiones eurusd
