- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
109
Bénéfice trades:
73 (66.97%)
Perte trades:
36 (33.03%)
Meilleure transaction:
13.31 USD
Pire transaction:
-15.88 USD
Bénéfice brut:
130.76 USD (3 738 929 pips)
Perte brute:
-106.73 USD (4 839 761 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (6.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.55 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
30.67%
Charge de dépôt maximale:
11.36%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.34
Longs trades:
51 (46.79%)
Courts trades:
58 (53.21%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
1.79 USD
Perte moyenne:
-2.96 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-8.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.88 USD (1)
Croissance mensuelle:
21.25%
Prévision annuelle:
257.80%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.33 USD
Maximal:
18.00 USD (37.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.09% (15.95 USD)
Par fonds propres:
20.53% (9.24 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|Volatility 75 Index
|79
|Volatility 75 (1s) Index
|6
|EURUSD
|6
|Crash 500 Index
|5
|Crash 1000 Index
|4
|Boom 500 Index
|3
|XAUUSDmicro
|3
|GBPUSD
|1
|Range Break 100 Index
|1
|Volatility 10 (1s) Index
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|Volatility 75 Index
|7
|Volatility 75 (1s) Index
|-7
|EURUSD
|24
|Crash 500 Index
|-3
|Crash 1000 Index
|1
|Boom 500 Index
|1
|XAUUSDmicro
|1
|GBPUSD
|0
|Range Break 100 Index
|0
|Volatility 10 (1s) Index
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|Volatility 75 Index
|-1.1M
|Volatility 75 (1s) Index
|-14K
|EURUSD
|2.4K
|Crash 500 Index
|-12K
|Crash 1000 Index
|31K
|Boom 500 Index
|4.4K
|XAUUSDmicro
|481
|GBPUSD
|28
|Range Break 100 Index
|62
|Volatility 10 (1s) Index
|12
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +13.31 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6.62 USD
Perte consécutive maximale: -8.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DerivBVI-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Trading manual basado en el índice v75 y en ocasiones eurusd
