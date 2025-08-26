SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Volatility 75
Ivan Vivas Vivas

Volatility 75

Ivan Vivas Vivas
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 74%
DerivBVI-Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
109
Bénéfice trades:
73 (66.97%)
Perte trades:
36 (33.03%)
Meilleure transaction:
13.31 USD
Pire transaction:
-15.88 USD
Bénéfice brut:
130.76 USD (3 738 929 pips)
Perte brute:
-106.73 USD (4 839 761 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (6.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.55 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
30.67%
Charge de dépôt maximale:
11.36%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.34
Longs trades:
51 (46.79%)
Courts trades:
58 (53.21%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
1.79 USD
Perte moyenne:
-2.96 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-8.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.88 USD (1)
Croissance mensuelle:
21.25%
Prévision annuelle:
257.80%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.33 USD
Maximal:
18.00 USD (37.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.09% (15.95 USD)
Par fonds propres:
20.53% (9.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Volatility 75 Index 79
Volatility 75 (1s) Index 6
EURUSD 6
Crash 500 Index 5
Crash 1000 Index 4
Boom 500 Index 3
XAUUSDmicro 3
GBPUSD 1
Range Break 100 Index 1
Volatility 10 (1s) Index 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Volatility 75 Index 7
Volatility 75 (1s) Index -7
EURUSD 24
Crash 500 Index -3
Crash 1000 Index 1
Boom 500 Index 1
XAUUSDmicro 1
GBPUSD 0
Range Break 100 Index 0
Volatility 10 (1s) Index 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Volatility 75 Index -1.1M
Volatility 75 (1s) Index -14K
EURUSD 2.4K
Crash 500 Index -12K
Crash 1000 Index 31K
Boom 500 Index 4.4K
XAUUSDmicro 481
GBPUSD 28
Range Break 100 Index 62
Volatility 10 (1s) Index 12
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.31 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6.62 USD
Perte consécutive maximale: -8.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DerivBVI-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading manual basado en el índice v75 y en ocasiones eurusd 
Aucun avis
2025.09.26 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 03:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 21:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 21:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 21:43
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Volatility 75
30 USD par mois
74%
0
0
USD
60
USD
15
19%
109
66%
31%
1.22
0.22
USD
52%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.