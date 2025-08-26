SegnaliSezioni
Ivan Vivas Vivas

Volatility 75

Ivan Vivas Vivas
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 74%
DerivBVI-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
73 (66.97%)
Loss Trade:
36 (33.03%)
Best Trade:
13.31 USD
Worst Trade:
-15.88 USD
Profitto lordo:
130.76 USD (3 738 929 pips)
Perdita lorda:
-106.73 USD (4 839 761 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (6.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.55 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
30.67%
Massimo carico di deposito:
11.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
51 (46.79%)
Short Trade:
58 (53.21%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
1.79 USD
Perdita media:
-2.96 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-8.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.88 USD (1)
Crescita mensile:
21.25%
Previsione annuale:
257.80%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.33 USD
Massimale:
18.00 USD (37.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.09% (15.95 USD)
Per equità:
20.53% (9.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Volatility 75 Index 79
Volatility 75 (1s) Index 6
EURUSD 6
Crash 500 Index 5
Crash 1000 Index 4
Boom 500 Index 3
XAUUSDmicro 3
GBPUSD 1
Range Break 100 Index 1
Volatility 10 (1s) Index 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Volatility 75 Index 7
Volatility 75 (1s) Index -7
EURUSD 24
Crash 500 Index -3
Crash 1000 Index 1
Boom 500 Index 1
XAUUSDmicro 1
GBPUSD 0
Range Break 100 Index 0
Volatility 10 (1s) Index 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Volatility 75 Index -1.1M
Volatility 75 (1s) Index -14K
EURUSD 2.4K
Crash 500 Index -12K
Crash 1000 Index 31K
Boom 500 Index 4.4K
XAUUSDmicro 481
GBPUSD 28
Range Break 100 Index 62
Volatility 10 (1s) Index 12
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.31 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.62 USD
Massima perdita consecutiva: -8.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivBVI-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading manual basado en el índice v75 y en ocasiones eurusd 
2025.09.26 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 03:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 21:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 21:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 21:43
A large drawdown may occur on the account again
