Trade:
109
Profit Trade:
73 (66.97%)
Loss Trade:
36 (33.03%)
Best Trade:
13.31 USD
Worst Trade:
-15.88 USD
Profitto lordo:
130.76 USD (3 738 929 pips)
Perdita lorda:
-106.73 USD (4 839 761 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (6.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.55 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
30.67%
Massimo carico di deposito:
11.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
51 (46.79%)
Short Trade:
58 (53.21%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
1.79 USD
Perdita media:
-2.96 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-8.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.88 USD (1)
Crescita mensile:
21.25%
Previsione annuale:
257.80%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.33 USD
Massimale:
18.00 USD (37.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.09% (15.95 USD)
Per equità:
20.53% (9.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Volatility 75 Index
|79
|Volatility 75 (1s) Index
|6
|EURUSD
|6
|Crash 500 Index
|5
|Crash 1000 Index
|4
|Boom 500 Index
|3
|XAUUSDmicro
|3
|GBPUSD
|1
|Range Break 100 Index
|1
|Volatility 10 (1s) Index
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Volatility 75 Index
|7
|Volatility 75 (1s) Index
|-7
|EURUSD
|24
|Crash 500 Index
|-3
|Crash 1000 Index
|1
|Boom 500 Index
|1
|XAUUSDmicro
|1
|GBPUSD
|0
|Range Break 100 Index
|0
|Volatility 10 (1s) Index
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Volatility 75 Index
|-1.1M
|Volatility 75 (1s) Index
|-14K
|EURUSD
|2.4K
|Crash 500 Index
|-12K
|Crash 1000 Index
|31K
|Boom 500 Index
|4.4K
|XAUUSDmicro
|481
|GBPUSD
|28
|Range Break 100 Index
|62
|Volatility 10 (1s) Index
|12
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.31 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.62 USD
Massima perdita consecutiva: -8.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivBVI-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trading manual basado en el índice v75 y en ocasiones eurusd
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
74%
0
0
USD
USD
60
USD
USD
15
19%
109
66%
31%
1.22
0.22
USD
USD
52%
1:500