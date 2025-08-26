- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
132 (77.19%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (22.81%)
En iyi işlem:
23.81 USD
En kötü işlem:
-12.11 USD
Brüt kâr:
353.52 USD (27 361 pips)
Brüt zarar:
-83.98 USD (8 571 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (25.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.12 USD (12)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
95.30%
Maks. mevduat yükü:
7.35%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
9.52
Alış işlemleri:
63 (36.84%)
Satış işlemleri:
108 (63.16%)
Kâr faktörü:
4.21
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-2.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-28.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.32 USD (7)
Aylık büyüme:
4.64%
Yıllık tahmin:
56.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.18 USD
Maksimum:
28.32 USD (2.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.26% (28.32 USD)
Varlığa göre:
31.73% (391.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|124
|NZDCAD
|28
|AUDCHF
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|190
|NZDCAD
|40
|AUDCHF
|39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|3.2K
|AUDCHF
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.81 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +25.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 17
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 10
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 155
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 277
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 323
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 35
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 10
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 116
|
UltimaMarkets-Live
|0.00 × 62
|
XMTrading-Real 257
|0.00 × 4
|
Excellium-Live
|0.00 × 189
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 12
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 645
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 23
|
Ava-Real 2
|0.00 × 79
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 18
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 10
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
Торговля авторским индикаторным советником.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
26
99%
171
77%
95%
4.20
1.58
USD
USD
32%
1:500