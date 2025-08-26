SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BVMinvestpoin
Viktor Bobyk

BVMinvestpoin

Viktor Bobyk
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
132 (77.19%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (22.81%)
En iyi işlem:
23.81 USD
En kötü işlem:
-12.11 USD
Brüt kâr:
353.52 USD (27 361 pips)
Brüt zarar:
-83.98 USD (8 571 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (25.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.12 USD (12)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
95.30%
Maks. mevduat yükü:
7.35%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
9.52
Alış işlemleri:
63 (36.84%)
Satış işlemleri:
108 (63.16%)
Kâr faktörü:
4.21
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-2.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-28.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.32 USD (7)
Aylık büyüme:
4.64%
Yıllık tahmin:
56.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.18 USD
Maksimum:
28.32 USD (2.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.26% (28.32 USD)
Varlığa göre:
31.73% (391.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 124
NZDCAD 28
AUDCHF 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 190
NZDCAD 40
AUDCHF 39
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 3.2K
AUDCHF 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.81 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +25.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 17
Axi-US02-Live
0.00 × 10
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 155
VantageInternational-Live 10
0.00 × 277
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 323
FXCL-Main2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 35
FXCM-USDReal07
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 116
UltimaMarkets-Live
0.00 × 62
XMTrading-Real 257
0.00 × 4
Excellium-Live
0.00 × 189
FXChoice-Pro Live
0.00 × 12
Dukascopy-live-1
0.00 × 645
Pepperstone-Demo02
0.00 × 23
Ava-Real 2
0.00 × 79
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 18
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 10
DooPrime-Live 2
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
326 daha fazla...
Торговля  авторским индикаторным советником.
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
