Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03 0.00 × 17 Axi-US02-Live 0.00 × 10 XMTrading-Real 12 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 155 VantageInternational-Live 10 0.00 × 277 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 323 FXCL-Main2 0.00 × 2 VantageInternational-Live 4 0.00 × 7 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 35 FXCM-USDReal07 0.00 × 10 ICMCapitalVC-LIVE3 0.00 × 2 Alpari-Standard1 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 116 UltimaMarkets-Live 0.00 × 62 XMTrading-Real 257 0.00 × 4 Excellium-Live 0.00 × 189 FXChoice-Pro Live 0.00 × 12 Dukascopy-live-1 0.00 × 645 Pepperstone-Demo02 0.00 × 23 Ava-Real 2 0.00 × 79 BDSwissSC-Real01 0.00 × 3 TickmillUK-Live03 0.00 × 18 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 10 DooPrime-Live 2 0.00 × 5 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 1 326 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya