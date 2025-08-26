SegnaliSezioni
Viktor Bobyk

BVMinvestpoin

Viktor Bobyk
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 27%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
132 (77.19%)
Loss Trade:
39 (22.81%)
Best Trade:
23.81 USD
Worst Trade:
-12.11 USD
Profitto lordo:
353.52 USD (27 361 pips)
Perdita lorda:
-83.98 USD (8 571 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (25.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
95.30%
Massimo carico di deposito:
7.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.52
Long Trade:
63 (36.84%)
Short Trade:
108 (63.16%)
Fattore di profitto:
4.21
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-2.15 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-28.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.32 USD (7)
Crescita mensile:
6.52%
Previsione annuale:
79.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.18 USD
Massimale:
28.32 USD (2.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.26% (28.32 USD)
Per equità:
31.73% (391.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 124
NZDCAD 28
AUDCHF 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 190
NZDCAD 40
AUDCHF 39
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 3.2K
AUDCHF 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.81 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +25.15 USD
Massima perdita consecutiva: -28.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 17
Axi-US02-Live
0.00 × 10
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 155
VantageInternational-Live 10
0.00 × 277
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 323
FXCL-Main2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 35
FXCM-USDReal07
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 116
UltimaMarkets-Live
0.00 × 62
XMTrading-Real 257
0.00 × 4
Excellium-Live
0.00 × 189
FXChoice-Pro Live
0.00 × 12
Dukascopy-live-1
0.00 × 645
Pepperstone-Demo02
0.00 × 23
Ava-Real 2
0.00 × 79
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 18
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 10
DooPrime-Live 2
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
326 più
Торговля  авторским индикаторным советником.
Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.