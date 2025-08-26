- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
132 (77.19%)
Loss Trade:
39 (22.81%)
Best Trade:
23.81 USD
Worst Trade:
-12.11 USD
Profitto lordo:
353.52 USD (27 361 pips)
Perdita lorda:
-83.98 USD (8 571 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (25.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
95.30%
Massimo carico di deposito:
7.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.52
Long Trade:
63 (36.84%)
Short Trade:
108 (63.16%)
Fattore di profitto:
4.21
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-2.15 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-28.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.32 USD (7)
Crescita mensile:
6.52%
Previsione annuale:
79.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.18 USD
Massimale:
28.32 USD (2.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.26% (28.32 USD)
Per equità:
31.73% (391.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|124
|NZDCAD
|28
|AUDCHF
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|190
|NZDCAD
|40
|AUDCHF
|39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|3.2K
|AUDCHF
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.81 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +25.15 USD
Massima perdita consecutiva: -28.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 17
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 10
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 155
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 277
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 323
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 35
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 10
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 116
|
UltimaMarkets-Live
|0.00 × 62
|
XMTrading-Real 257
|0.00 × 4
|
Excellium-Live
|0.00 × 189
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 12
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 645
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 23
|
Ava-Real 2
|0.00 × 79
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 18
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 10
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
Торговля авторским индикаторным советником.
