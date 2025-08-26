SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BVMinvestpoin
Viktor Bobyk

BVMinvestpoin

Viktor Bobyk
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
132 (77.19%)
Perte trades:
39 (22.81%)
Meilleure transaction:
23.81 USD
Pire transaction:
-12.11 USD
Bénéfice brut:
353.52 USD (27 361 pips)
Perte brute:
-83.98 USD (8 571 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (25.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.12 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
95.30%
Charge de dépôt maximale:
7.35%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
9.52
Longs trades:
63 (36.84%)
Courts trades:
108 (63.16%)
Facteur de profit:
4.21
Rendement attendu:
1.58 USD
Bénéfice moyen:
2.68 USD
Perte moyenne:
-2.15 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-28.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.32 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.52%
Prévision annuelle:
79.08%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.18 USD
Maximal:
28.32 USD (2.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.26% (28.32 USD)
Par fonds propres:
31.73% (391.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 124
NZDCAD 28
AUDCHF 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 190
NZDCAD 40
AUDCHF 39
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 3.2K
AUDCHF 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.81 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +25.15 USD
Perte consécutive maximale: -28.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 17
Axi-US02-Live
0.00 × 10
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 155
VantageInternational-Live 10
0.00 × 277
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 323
FXCL-Main2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 35
FXCM-USDReal07
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 116
UltimaMarkets-Live
0.00 × 62
XMTrading-Real 257
0.00 × 4
Excellium-Live
0.00 × 189
FXChoice-Pro Live
0.00 × 12
Dukascopy-live-1
0.00 × 645
Pepperstone-Demo02
0.00 × 23
Ava-Real 2
0.00 × 79
BDSwissSC-Real01
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 18
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 10
DooPrime-Live 2
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
326 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Торговля  авторским индикаторным советником.
Aucun avis
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BVMinvestpoin
50 USD par mois
27%
0
0
USD
1.3K
USD
26
99%
171
77%
95%
4.20
1.58
USD
32%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.