- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
32 (58.18%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (41.82%)
En iyi işlem:
11.82 USD
En kötü işlem:
-12.10 USD
Brüt kâr:
62.59 USD (6 072 pips)
Brüt zarar:
-57.97 USD (5 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.77 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
23.95%
Maks. mevduat yükü:
23.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
26 (47.27%)
Satış işlemleri:
29 (52.73%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
1.96 USD
Ortalama zarar:
-2.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.10 USD (1)
Aylık büyüme:
5.78%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28.06 USD (24.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.90% (28.06 USD)
Varlığa göre:
30.66% (31.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|12
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|4
|GBPUSD
|3
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|CADCHF
|2
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13
|EURUSD
|-8
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPUSD
|-5
|GBPAUD
|0
|GBPCAD
|0
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|-2
|CADCHF
|0
|EURCAD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|-751
|AUDCAD
|171
|AUDNZD
|448
|GBPUSD
|-428
|GBPAUD
|40
|GBPCAD
|32
|NZDCAD
|211
|AUDUSD
|-138
|CADCHF
|11
|EURCAD
|43
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.82 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RinkostMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2447
|
ICMarketsSC-Live18
|0.35 × 48
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 162
|
ICMarketsSC-Live09
|0.42 × 38
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 241
|
ICMarketsSC-Live25
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live08
|0.96 × 120
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.15 × 74
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1218
|
ICMarketsSC-Live07
|1.39 × 2854
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 1080
|
ICMarketsSC-Live12
|1.62 × 13
|
Tickmill-Live02
|1.74 × 35
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
轻仓交易，稳步前进中！
交流学习可以加微：jjj117118119
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
85
USD
USD
5
98%
55
58%
24%
1.07
0.08
USD
USD
31%
1:500