- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
32 (58.18%)
Loss Trade:
23 (41.82%)
Best Trade:
11.82 USD
Worst Trade:
-12.10 USD
Profitto lordo:
62.59 USD (6 072 pips)
Perdita lorda:
-57.97 USD (5 251 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.77 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
23.95%
Massimo carico di deposito:
23.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
26 (47.27%)
Short Trade:
29 (52.73%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
1.96 USD
Perdita media:
-2.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.10 USD (1)
Crescita mensile:
5.78%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28.06 USD (24.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.90% (28.06 USD)
Per equità:
30.66% (31.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|12
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|4
|GBPUSD
|3
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|CADCHF
|2
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13
|EURUSD
|-8
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPUSD
|-5
|GBPAUD
|0
|GBPCAD
|0
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|-2
|CADCHF
|0
|EURCAD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|-751
|AUDCAD
|171
|AUDNZD
|448
|GBPUSD
|-428
|GBPAUD
|40
|GBPCAD
|32
|NZDCAD
|211
|AUDUSD
|-138
|CADCHF
|11
|EURCAD
|43
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.82 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.44 USD
Massima perdita consecutiva: -6.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RinkostMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2447
|
ICMarketsSC-Live18
|0.35 × 48
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 162
|
ICMarketsSC-Live09
|0.42 × 38
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 241
|
ICMarketsSC-Live25
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live08
|0.96 × 120
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.15 × 74
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1218
|
ICMarketsSC-Live07
|1.39 × 2854
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 1080
|
ICMarketsSC-Live12
|1.62 × 13
|
Tickmill-Live02
|1.74 × 35
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
Non ci sono recensioni
