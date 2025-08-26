SegnaliSezioni
Shuangqing Liu

WH100396

Shuangqing Liu
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 6%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
32 (58.18%)
Loss Trade:
23 (41.82%)
Best Trade:
11.82 USD
Worst Trade:
-12.10 USD
Profitto lordo:
62.59 USD (6 072 pips)
Perdita lorda:
-57.97 USD (5 251 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.77 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
23.95%
Massimo carico di deposito:
23.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
26 (47.27%)
Short Trade:
29 (52.73%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
1.96 USD
Perdita media:
-2.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.10 USD (1)
Crescita mensile:
5.78%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28.06 USD (24.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.90% (28.06 USD)
Per equità:
30.66% (31.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 18
EURUSD 12
AUDCAD 5
AUDNZD 4
GBPUSD 3
GBPAUD 3
GBPCAD 3
NZDCAD 2
AUDUSD 2
CADCHF 2
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13
EURUSD -8
AUDCAD 2
AUDNZD 2
GBPUSD -5
GBPAUD 0
GBPCAD 0
NZDCAD 1
AUDUSD -2
CADCHF 0
EURCAD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.2K
EURUSD -751
AUDCAD 171
AUDNZD 448
GBPUSD -428
GBPAUD 40
GBPCAD 32
NZDCAD 211
AUDUSD -138
CADCHF 11
EURCAD 43
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.82 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.44 USD
Massima perdita consecutiva: -6.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2447
ICMarketsSC-Live18
0.35 × 48
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 162
ICMarketsSC-Live09
0.42 × 38
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 241
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 16
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live08
0.96 × 120
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.15 × 74
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1218
ICMarketsSC-Live07
1.39 × 2854
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 1080
ICMarketsSC-Live12
1.62 × 13
Tickmill-Live02
1.74 × 35
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
57 più
轻仓交易，稳步前进中！


交流学习可以加微：jjj117118119

Non ci sono recensioni
2025.09.24 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 19:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 03:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 22:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.14 22:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 06:57
Share of trading days is too low
2025.08.26 06:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 05:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 05:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 05:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 05:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 05:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
