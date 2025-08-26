Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 RinkostMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live06 0.29 × 2447 ICMarketsSC-Live18 0.35 × 48 ICMarketsSC-Live19 0.41 × 162 ICMarketsSC-Live09 0.42 × 38 TMGM.TradeMax-Live8 0.44 × 241 ICMarketsSC-Live25 0.44 × 16 ICMarkets-Live10 0.67 × 3 RoboForex-Prime 0.79 × 14 ICMarketsSC-Live08 0.96 × 120 Exness-Real16 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 1.15 × 74 ICMarketsSC-Live04 1.15 × 1218 ICMarketsSC-Live07 1.39 × 2854 ICMarketsSC-Live11 1.59 × 1080 ICMarketsSC-Live12 1.62 × 13 Tickmill-Live02 1.74 × 35 ICMarketsSC-Live20 1.81 × 79 Exness-Real14 1.86 × 7 ICMarkets-Live19 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 2.00 × 1 57 plus...