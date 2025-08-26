SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ANAN
Mohammed Anan

ANAN

Mohammed Anan
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
202 (66.22%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (33.77%)
En iyi işlem:
99.30 USD
En kötü işlem:
-137.64 USD
Brüt kâr:
2 489.18 USD (563 328 pips)
Brüt zarar:
-2 246.54 USD (1 093 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (282.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
282.35 USD (28)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
140 (45.90%)
Satış işlemleri:
165 (54.10%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
12.32 USD
Ortalama zarar:
-21.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-134.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.00 USD (3)
Aylık büyüme:
5.37%
Yıllık tahmin:
65.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196.37 USD
Maksimum:
324.79 USD (21.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.63% (324.79 USD)
Varlığa göre:
21.42% (340.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 76
USDJPY 11
USDCAD 11
NAS100 10
BITCOIN 9
CARDANO 9
Crude 9
DOGECOIN 9
ETHEREUM 9
US30 8
EURUSD 8
GBPUSD 7
EURGBP 7
CADCHF 7
EURJPY 6
NZDJPY 6
NZDCHF 6
AUDJPY 5
CHFJPY 5
CADJPY 5
EURCAD 5
NZDUSD 5
COSMOS 5
LITECOIN 5
STELLAR 5
NEAR 5
USDCHF 5
EURNZD 5
EURCHF 4
GBPJPY 4
SOLANA 4
GBPCHF 4
GBPCAD 4
EURAUD 4
BNB 3
NZDCAD 3
AUDCAD 3
AUDCHF 3
GBPAUD 3
GBPNZD 2
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 29
USDJPY 73
USDCAD -39
NAS100 22
BITCOIN -86
CARDANO 15
Crude 71
DOGECOIN -149
ETHEREUM -84
US30 89
EURUSD -9
GBPUSD -14
EURGBP 30
CADCHF 28
EURJPY 36
NZDJPY 6
NZDCHF -23
AUDJPY -34
CHFJPY 54
CADJPY 49
EURCAD 44
NZDUSD -1
COSMOS 7
LITECOIN -1
STELLAR 5
NEAR -4
USDCHF -16
EURNZD 47
EURCHF -17
GBPJPY 21
SOLANA -10
GBPCHF 40
GBPCAD 43
EURAUD -49
BNB 20
NZDCAD 19
AUDCAD 22
AUDCHF 15
GBPAUD 34
GBPNZD -3
AUDNZD -34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.5K
USDJPY 2.1K
USDCAD -1.1K
NAS100 1.8K
BITCOIN -545K
CARDANO 7.1K
Crude 392
DOGECOIN -3.6K
ETHEREUM -20K
US30 8.5K
EURUSD -212
GBPUSD -413
EURGBP 277
CADCHF 447
EURJPY 1.1K
NZDJPY 168
NZDCHF -371
AUDJPY -987
CHFJPY 1.6K
CADJPY 1.4K
EURCAD 1.2K
NZDUSD -21
COSMOS 88
LITECOIN 410
STELLAR 2.9K
NEAR -15
USDCHF -235
EURNZD 1.6K
EURCHF -278
GBPJPY 630
SOLANA -334
GBPCHF 639
GBPCAD 1.2K
EURAUD -1.5K
BNB 4.1K
NZDCAD 520
AUDCAD 598
AUDCHF 234
GBPAUD 1K
GBPNZD -88
AUDNZD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.30 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +282.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -134.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 3
FFTraderSRO-Demo
0.00 × 1
KOT-Live2
0.00 × 21
FBS-Real-6
0.00 × 1
Ava-Real 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
JPMarketsSA-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
BDSwissGlobal-Real05
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live7
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 27
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
101 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

"Powerful trading signal with clear entry & exit points, designed for consistent performance and risk management. Perfect for traders seeking reliable market opportunities."

İnceleme yok
2025.09.26 13:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.17 21:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 08:28
No swaps are charged on the signal account
2025.09.13 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.27 07:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 05:57
Share of trading days is too low
2025.08.26 05:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 03:50
Trading operations on the account were performed for only 40 days. This comprises 11.59% of days out of the 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 03:50
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.64% of days out of the 345 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ANAN
Ayda 50 USD
18%
0
0
USD
1.6K
USD
21
0%
305
66%
100%
1.10
0.80
USD
22%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.