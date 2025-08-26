SegnaliSezioni
Mohammed Anan

ANAN

Mohammed Anan
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 18%
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
202 (66.22%)
Loss Trade:
103 (33.77%)
Best Trade:
99.30 USD
Worst Trade:
-137.64 USD
Profitto lordo:
2 489.18 USD (563 328 pips)
Perdita lorda:
-2 246.54 USD (1 093 128 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (282.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
282.35 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.19%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
140 (45.90%)
Short Trade:
165 (54.10%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
12.32 USD
Perdita media:
-21.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-134.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-228.00 USD (3)
Crescita mensile:
5.37%
Previsione annuale:
65.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.37 USD
Massimale:
324.79 USD (21.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.63% (324.79 USD)
Per equità:
21.42% (340.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 76
USDJPY 11
USDCAD 11
NAS100 10
BITCOIN 9
CARDANO 9
Crude 9
DOGECOIN 9
ETHEREUM 9
US30 8
EURUSD 8
GBPUSD 7
EURGBP 7
CADCHF 7
EURJPY 6
NZDJPY 6
NZDCHF 6
AUDJPY 5
CHFJPY 5
CADJPY 5
EURCAD 5
NZDUSD 5
COSMOS 5
LITECOIN 5
STELLAR 5
NEAR 5
USDCHF 5
EURNZD 5
EURCHF 4
GBPJPY 4
SOLANA 4
GBPCHF 4
GBPCAD 4
EURAUD 4
BNB 3
NZDCAD 3
AUDCAD 3
AUDCHF 3
GBPAUD 3
GBPNZD 2
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 29
USDJPY 73
USDCAD -39
NAS100 22
BITCOIN -86
CARDANO 15
Crude 71
DOGECOIN -149
ETHEREUM -84
US30 89
EURUSD -9
GBPUSD -14
EURGBP 30
CADCHF 28
EURJPY 36
NZDJPY 6
NZDCHF -23
AUDJPY -34
CHFJPY 54
CADJPY 49
EURCAD 44
NZDUSD -1
COSMOS 7
LITECOIN -1
STELLAR 5
NEAR -4
USDCHF -16
EURNZD 47
EURCHF -17
GBPJPY 21
SOLANA -10
GBPCHF 40
GBPCAD 43
EURAUD -49
BNB 20
NZDCAD 19
AUDCAD 22
AUDCHF 15
GBPAUD 34
GBPNZD -3
AUDNZD -34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.5K
USDJPY 2.1K
USDCAD -1.1K
NAS100 1.8K
BITCOIN -545K
CARDANO 7.1K
Crude 392
DOGECOIN -3.6K
ETHEREUM -20K
US30 8.5K
EURUSD -212
GBPUSD -413
EURGBP 277
CADCHF 447
EURJPY 1.1K
NZDJPY 168
NZDCHF -371
AUDJPY -987
CHFJPY 1.6K
CADJPY 1.4K
EURCAD 1.2K
NZDUSD -21
COSMOS 88
LITECOIN 410
STELLAR 2.9K
NEAR -15
USDCHF -235
EURNZD 1.6K
EURCHF -278
GBPJPY 630
SOLANA -334
GBPCHF 639
GBPCAD 1.2K
EURAUD -1.5K
BNB 4.1K
NZDCAD 520
AUDCAD 598
AUDCHF 234
GBPAUD 1K
GBPNZD -88
AUDNZD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.30 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +282.35 USD
Massima perdita consecutiva: -134.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 3
FFTraderSRO-Demo
0.00 × 1
KOT-Live2
0.00 × 21
FBS-Real-6
0.00 × 1
Ava-Real 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
JPMarketsSA-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
BDSwissGlobal-Real05
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live7
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 27
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
"Powerful trading signal with clear entry & exit points, designed for consistent performance and risk management. Perfect for traders seeking reliable market opportunities."

Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.17 21:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 08:28
No swaps are charged on the signal account
2025.09.13 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.27 07:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 05:57
Share of trading days is too low
2025.08.26 05:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 03:50
Trading operations on the account were performed for only 40 days. This comprises 11.59% of days out of the 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 03:50
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.64% of days out of the 345 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ANAN
50USD al mese
18%
0
0
USD
1.6K
USD
21
0%
305
66%
100%
1.10
0.80
USD
22%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.