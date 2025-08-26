SignauxSections
Mohammed Anan

ANAN

Mohammed Anan
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
305
Bénéfice trades:
202 (66.22%)
Perte trades:
103 (33.77%)
Meilleure transaction:
99.30 USD
Pire transaction:
-137.64 USD
Bénéfice brut:
2 489.18 USD (563 328 pips)
Perte brute:
-2 246.54 USD (1 093 128 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (282.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
282.35 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
24.29%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.75
Longs trades:
140 (45.90%)
Courts trades:
165 (54.10%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.80 USD
Bénéfice moyen:
12.32 USD
Perte moyenne:
-21.81 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-134.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-228.00 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.25%
Prévision annuelle:
124.38%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
196.37 USD
Maximal:
324.79 USD (21.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.63% (324.79 USD)
Par fonds propres:
21.42% (340.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 76
USDJPY 11
USDCAD 11
NAS100 10
BITCOIN 9
CARDANO 9
Crude 9
DOGECOIN 9
ETHEREUM 9
US30 8
EURUSD 8
GBPUSD 7
EURGBP 7
CADCHF 7
EURJPY 6
NZDJPY 6
NZDCHF 6
AUDJPY 5
CHFJPY 5
CADJPY 5
EURCAD 5
NZDUSD 5
COSMOS 5
LITECOIN 5
STELLAR 5
NEAR 5
USDCHF 5
EURNZD 5
EURCHF 4
GBPJPY 4
SOLANA 4
GBPCHF 4
GBPCAD 4
EURAUD 4
BNB 3
NZDCAD 3
AUDCAD 3
AUDCHF 3
GBPAUD 3
GBPNZD 2
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 29
USDJPY 73
USDCAD -39
NAS100 22
BITCOIN -86
CARDANO 15
Crude 71
DOGECOIN -149
ETHEREUM -84
US30 89
EURUSD -9
GBPUSD -14
EURGBP 30
CADCHF 28
EURJPY 36
NZDJPY 6
NZDCHF -23
AUDJPY -34
CHFJPY 54
CADJPY 49
EURCAD 44
NZDUSD -1
COSMOS 7
LITECOIN -1
STELLAR 5
NEAR -4
USDCHF -16
EURNZD 47
EURCHF -17
GBPJPY 21
SOLANA -10
GBPCHF 40
GBPCAD 43
EURAUD -49
BNB 20
NZDCAD 19
AUDCAD 22
AUDCHF 15
GBPAUD 34
GBPNZD -3
AUDNZD -34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.5K
USDJPY 2.1K
USDCAD -1.1K
NAS100 1.8K
BITCOIN -545K
CARDANO 7.1K
Crude 392
DOGECOIN -3.6K
ETHEREUM -20K
US30 8.5K
EURUSD -212
GBPUSD -413
EURGBP 277
CADCHF 447
EURJPY 1.1K
NZDJPY 168
NZDCHF -371
AUDJPY -987
CHFJPY 1.6K
CADJPY 1.4K
EURCAD 1.2K
NZDUSD -21
COSMOS 88
LITECOIN 410
STELLAR 2.9K
NEAR -15
USDCHF -235
EURNZD 1.6K
EURCHF -278
GBPJPY 630
SOLANA -334
GBPCHF 639
GBPCAD 1.2K
EURAUD -1.5K
BNB 4.1K
NZDCAD 520
AUDCAD 598
AUDCHF 234
GBPAUD 1K
GBPNZD -88
AUDNZD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +99.30 USD
Pire transaction: -138 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +282.35 USD
Perte consécutive maximale: -134.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 3
FFTraderSRO-Demo
0.00 × 1
KOT-Live2
0.00 × 21
FBS-Real-6
0.00 × 1
Ava-Real 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
JPMarketsSA-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
BDSwissGlobal-Real05
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live7
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 27
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
"Powerful trading signal with clear entry & exit points, designed for consistent performance and risk management. Perfect for traders seeking reliable market opportunities."

Aucun avis
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.17 21:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 08:28
No swaps are charged on the signal account
2025.09.13 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.27 07:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 05:57
Share of trading days is too low
2025.08.26 05:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 03:50
Trading operations on the account were performed for only 40 days. This comprises 11.59% of days out of the 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 03:50
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.64% of days out of the 345 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ANAN
50 USD par mois
18%
0
0
USD
1.6K
USD
21
0%
305
66%
100%
1.10
0.80
USD
22%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.