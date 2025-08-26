Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN-Zero" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 FxPro.com-Real04 0.00 × 1 XMGlobal-Real 28 0.00 × 3 FFTraderSRO-Demo 0.00 × 1 KOT-Live2 0.00 × 21 FBS-Real-6 0.00 × 1 Ava-Real 2 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 JPMarketsSA-Live 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 1 TitanFX-04 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 BDSwissGlobal-Real05 0.00 × 1 RoboForex-Pro-4 0.00 × 1 TopFXGlobal-Live Server 0.00 × 4 TradeMaxGlobal-Live7 0.00 × 4 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 27 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 101 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou