- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
526
Kârla kapanan işlemler:
370 (70.34%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (29.66%)
En iyi işlem:
240.38 USD
En kötü işlem:
-78.94 USD
Brüt kâr:
1 978.87 USD (3 541 162 pips)
Brüt zarar:
-1 103.40 USD (1 731 648 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (75.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.88 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
14.21%
Maks. mevduat yükü:
5.86%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
4.11
Alış işlemleri:
518 (98.48%)
Satış işlemleri:
8 (1.52%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
5.35 USD
Ortalama zarar:
-7.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-46.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.61 USD (2)
Aylık büyüme:
26.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.59 USD
Maksimum:
212.85 USD (33.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.81% (212.85 USD)
Varlığa göre:
13.64% (193.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|340
|XAUUSD
|180
|CHFJPY
|1
|US2000
|1
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|EURUSD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|537
|XAUUSD
|341
|CHFJPY
|0
|US2000
|0
|NZDUSD
|-1
|EURGBP
|0
|EURAUD
|0
|EURUSD
|-1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.8M
|XAUUSD
|4.8K
|CHFJPY
|43
|US2000
|0
|NZDUSD
|-82
|EURGBP
|-30
|EURAUD
|55
|EURUSD
|-26
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +240.38 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +75.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
ICMarkets-Live05
|0.20 × 5
ICMarketsSC-Live09
|0.23 × 184
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
ICMarkets-Live04
|0.34 × 47
ICMarkets-Live03
|0.41 × 29
Pepperstone-Demo01
|0.50 × 2
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
ICMarkets-Live22
|0.51 × 82
ICMarkets-Live07
|0.61 × 985
ICMarkets-Live15
|0.63 × 27
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
ICMarketsSC-Live23
|0.73 × 37
AxioryAsia-02Live
|0.75 × 4
Tickmill-Live02
|0.79 × 2631
Tickmill-Live
|0.80 × 1685
ICMarkets-Live14
|0.80 × 96
LQD1-Live01
|0.90 × 98
EurotradeSA-Live01
|0.95 × 22
CDGGlobal-Live
|1.00 × 17
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
157%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
11
0%
526
70%
14%
1.79
1.66
USD
USD
34%
1:500