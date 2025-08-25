Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01 0.00 × 3 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live09 0.23 × 184 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarkets-Live04 0.34 × 47 ICMarkets-Live03 0.41 × 29 Pepperstone-Demo01 0.50 × 2 ICMarkets-Live18 0.50 × 60 ICMarkets-Live22 0.51 × 82 ICMarkets-Live07 0.61 × 985 ICMarkets-Live15 0.63 × 27 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live23 0.73 × 37 AxioryAsia-02Live 0.75 × 4 Tickmill-Live02 0.79 × 2631 Tickmill-Live 0.80 × 1685 ICMarkets-Live14 0.80 × 96 LQD1-Live01 0.90 × 98 EurotradeSA-Live01 0.95 × 22 CDGGlobal-Live 1.00 × 17 VantageFXInternational-Live 2 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 1.05 × 82 Pepperstone-Edge12 1.08 × 66 64 daha fazla...