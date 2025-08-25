SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FERNANDO JIMENEZ
Fernando David Jimenez Pesoa

FERNANDO JIMENEZ

Fernando David Jimenez Pesoa
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 157%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
526
Kârla kapanan işlemler:
370 (70.34%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (29.66%)
En iyi işlem:
240.38 USD
En kötü işlem:
-78.94 USD
Brüt kâr:
1 978.87 USD (3 541 162 pips)
Brüt zarar:
-1 103.40 USD (1 731 648 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (75.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.88 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
14.21%
Maks. mevduat yükü:
5.86%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
4.11
Alış işlemleri:
518 (98.48%)
Satış işlemleri:
8 (1.52%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
5.35 USD
Ortalama zarar:
-7.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-46.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.61 USD (2)
Aylık büyüme:
26.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.59 USD
Maksimum:
212.85 USD (33.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.81% (212.85 USD)
Varlığa göre:
13.64% (193.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 340
XAUUSD 180
CHFJPY 1
US2000 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
EURAUD 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 537
XAUUSD 341
CHFJPY 0
US2000 0
NZDUSD -1
EURGBP 0
EURAUD 0
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.8M
XAUUSD 4.8K
CHFJPY 43
US2000 0
NZDUSD -82
EURGBP -30
EURAUD 55
EURUSD -26
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +240.38 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +75.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.23 × 184
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live04
0.34 × 47
ICMarkets-Live03
0.41 × 29
Pepperstone-Demo01
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live22
0.51 × 82
ICMarkets-Live07
0.61 × 985
ICMarkets-Live15
0.63 × 27
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.73 × 37
AxioryAsia-02Live
0.75 × 4
Tickmill-Live02
0.79 × 2631
Tickmill-Live
0.80 × 1685
ICMarkets-Live14
0.80 × 96
LQD1-Live01
0.90 × 98
EurotradeSA-Live01
0.95 × 22
CDGGlobal-Live
1.00 × 17
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
64 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 20:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 13:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 04:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 18:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.